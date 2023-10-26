Фристайлист Ридзик: «В футболе результатов нет, но все смотрят. Раз в 4 года вспоминают о видах спорта, где не снежок под забором пинают, а медали зарабатывают, где россияне – лидеры»

Теги лыжные гонки фристайл сборная России (фристайл) ски-кросс Сергей Ридзик Лыжи

Фристайлист Ридзик заявил, что футбол смотрят, несмотря на отсутствие результата.

Сергей Ридзик – двукратный олимпийский призер в ски-кроссе. По его словам, руководству федераций по олимпийским видам спорта нужно уделять больше внимания пиару соревнований.

«Наши руководители не смотрят на пиар, рекламу – это идет третьим, четвертым, десятым делом. Но на это надо обращать внимание.

В России, к сожалению, существует узкий круг видов спорта национального уровня, их может назвать каждый – футбол, хоккей, лыжи, биатлон и фигурное катание. Эти виды спорта постоянно крутят по телевизору, по новостям, и у людей вырабатывается сигнал – надо следить.

В футболе результатов нет, но все смотрят. Однако раз в четыре года вспоминают о видах спорта, где не снежок под забором пинают, а медали зарабатывают, где россияне являются лидерами. Я не с негативом к тем видам спорта, это просто констатация факта, это показатель работы», – сказал Ридзик.

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82 комментария

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Вечно в бане
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода, и как подгорает от футболистов у представителей видов спорта, где « где не снежок под забором пинают, а медали зарабатывают».
+162
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+156
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Ебздрогыч
А надо просто заставить всех смотреть виды спорта, где наши лидеры. Кто не будет смотреть - штраф, при повторном нарушении - уголовка. Вполне в духе последних думских инициатив...
+146
-9
+137
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Carver
В России, к сожалению, существует узкий круг видов спорта национального уровня, их может назвать каждый – футбол, хоккей, лыжи, биатлон и фигурное катание. Эти виды спорта постоянно крутят по телевизору, по новостям, и у людей вырабатывается сигнал – надо следить.

___

Может, их крутят, потому что эти виды спорта люди нравятся, а не чтобы «выработать сигнал» у людей? Чувак просто зрителей в собак Павлова записал своим комментарием.
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Shast
Что людям нравится, то они и смотрят. Что опять за наезды на популярные виды спорта? Это как никому не нужный женский футбол, который требует, чтобы им платили как мужчинам
+58
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IntoTheRainBow
Ответ Shast
Что людям нравится, то они и смотрят. Что опять за наезды на популярные виды спорта? Это как никому не нужный женский футбол, который требует, чтобы им платили как мужчинам
есть не самое очевидное следствие

россияне лидеры во многих непопулярных видах спорта потому что эти виды не только в России мало кому нужны, и не так много стран готовых финансировать подготовку профи

нет популярности -> нет конкуренции -> проще стать лидером
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Григорий Ефимов
Как они утомили ныть. Синхронисты, лыжники, бобслеисты и еще хрен знает кто. Ноют, ноют, ноют... футбол показывают по телевизору, потому что его люди хотят смотреть. а на твой ски-кросс никто смотреть не хочет. усвойте уже простую истину - вы непопулярны не потому что плохо выступаете. а потому что ваш вид спорта НАФИГ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН!!!
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+41
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Guingm
Футбол и хоккей , это интересные игры в которых болельщики БОЛЕЕЮТ за свои любимые команды круглый год,какой смысл болеть за человека который просто скатывается с горы на время РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА)))
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Forza
Осталось выяснить а нафига вообще нужны медали то эти? Я понимаю, если бы у него подгорало, что люди там футбол смотрят, а не физику высоких энергий изучают. Но он же буквально в плотную спм подходит к мысли, что в стране есть куча видов спорта, которые никто не смотрят, но они финансируются государством, ради того, чтобы раз в 4 года спортсмен привез кусок позолоченной железки в страну
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Simplicissimus
Cергей, спешу вас огорчить, но вы сами озвучили базу. В футбол, хоккей, фигурку и езду на двух досках вовлечены миллионы детей и подростков. Вот вам здоровье нации. И с шоу-тайм элементом у этих видов все в порядке. И с престижностью. И следовательно вопрос: а каков вообще смысл централизованно развивать узконишевую ерундистику? Энтузиастам нужно -энтузиасты справятся.
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ezheloko
Уууу, медали зарабатывают, как интееесно, обязательно посмотрю. Можно даже сами заезды не показывать, транслируйте сразу церемонию награждения, ведь медали это охренеть как интересно!
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Иван Лапин
Ответ JohnnyMulka
Комментарий скрыт
ну хз, не знаю как сейчас, а лет 10-15 постоянно была всякая легкая атлетика местного уровня на тв, чемпионаты России и прочие мемориалы.
стадионы полупустые, комментаторы сонные. сидишь засыпаешь.
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Digger86
Ответ Shast
Что людям нравится, то они и смотрят. Что опять за наезды на популярные виды спорта? Это как никому не нужный женский футбол, который требует, чтобы им платили как мужчинам
Женский футбол, кстати, как зрелище не так и плох (примерно, как смотреть за игрой школьников на площадке во дворе). Гораздо смотрибельнее, чем какой-нибудь лыжный марафон
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
никому ваши медали не сдались, можете хоть тысячами их зарабатывать, если вас неинтересно смотреть, то никто этого делать не будет
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Парень со двора Шмурнова
Так уж вышло, что футбол - спорт и игра номер 1 во всем мире. Заполнение эфирного времени другими видами спорта вроде фристайла не приведет к их резкой массовой популяризации 🤷🏻‍♂️
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apossym
Скажи спасибо, что тебе деньги дают вообще. Футбол показывают, потому что это популярный и смотрибельный вид спорта. Если начнут вместо футбола показывать не пойми что, то смотреть это не начнут.
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goshforever
Теперь и раз в 4 года про всякие мутные виды ради 1 медали никто не вспомнит. И денег не дадут.
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Артём Стёпин
забавно, конечно, что люди, которые занимаются спортом, не понимают, что людям, которые СМОТРЯТ спорт, главным образом не медали интересны.
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гилберт
Этот Ридзик вообще уникум. Он умудрился на ОИ 2018 взять медаль за Россию в ски кроссе, а потом еще стал олимпийским чемпионом за Германию в двоеборье.
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savik-A.M.
хроники Ридзика )
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olander
Ответ Carver
В России, к сожалению, существует узкий круг видов спорта национального уровня, их может назвать каждый – футбол, хоккей, лыжи, биатлон и фигурное катание. Эти виды спорта постоянно крутят по телевизору, по новостям, и у людей вырабатывается сигнал – надо следить. ___ Может, их крутят, потому что эти виды спорта люди нравятся, а не чтобы «выработать сигнал» у людей? Чувак просто зрителей в собак Павлова записал своим комментарием.
Да уж, крутят ММАшки дагестанские каждый день. Много смотрите?
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Russia_the_best
Сколько человек в мире занимается футболом, сколько занимается всеми лыжными видами спорта вместе взятыми? Конкуренция какая в том же фристайле? Мне кажется, он и сам посматривает футбол на досуге. С вероятностью ~85%./
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selso99
Ответ АРХАТ
То же самое можно сказать про наших футболистов Российский футбол не окупаем.
Шах и мат. Оба вида не окупаемы, но ыутбол популярнее примерно в 10000000000000000000 раз.
+9
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Юрий Бабкин
Ответ Григорий Ефимов
Как они утомили ныть. Синхронисты, лыжники, бобслеисты и еще хрен знает кто. Ноют, ноют, ноют... футбол показывают по телевизору, потому что его люди хотят смотреть. а на твой ски-кросс никто смотреть не хочет. усвойте уже простую истину - вы непопулярны не потому что плохо выступаете. а потому что ваш вид спорта НАФИГ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН!!!
Ну, пока Евроспорт у нас не отключили, там показывали ски-кросс. В принципе, прикольная штука, я порой смотрел.
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Анастасия Прудникова
Фристайл, кстати, красивый и рискованный одновременно сложнокоординационный вид спорта. Он и зрелищный также. Непонятно, почему так "малораскручен".
+4
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HCBV
Ски кросс кстати довольно зрелищный вид спорта, но прям очень нишевый и постоянно его смотреть это безумие... А вот для разнообразия и расширения спортивного кругозора вполне
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