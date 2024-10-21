Сергей Устюгов приступил к тренировкам на снегу в Ханты-Мансийске
Олимпийский чемпион Устюгов приступил к тренировкам на снегу в Ханты-Мансийске.
«Тренировочный план я еще не смотрел, не разбирал, но знаю, что первые три-четыре дня – это всегда базовая нагрузка, чтобы мышцы привыкли.
Тем более, что после сбора в Раубичах (Беларусь) мы десять дней отдохнули, но сейчас все ребята из моей группы в Ханты-Мансийске, тренируются здесь.
Первые два-три дня выход на тренировку у нас будет в самостоятельном режиме, потому что надо привыкнуть к часовому поясу, подстроить свой график.
А вот уже дальше, когда начнется интервальная работа, будем собираться вместе», – сказал Сергей Устюгов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал Lizzerin
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