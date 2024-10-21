Сергей Устюгов приступил к тренировкам на снегу в Ханты-Мансийске

Олимпийский чемпион Устюгов приступил к тренировкам на снегу в Ханты-Мансийске.

«Тренировочный план я еще не смотрел, не разбирал, но знаю, что первые три-четыре дня – это всегда базовая нагрузка, чтобы мышцы привыкли.

Тем более, что после сбора в Раубичах (Беларусь) мы десять дней отдохнули, но сейчас все ребята из моей группы в Ханты-Мансийске, тренируются здесь.

Первые два-три дня выход на тренировку у нас будет в самостоятельном режиме, потому что надо привыкнуть к часовому поясу, подстроить свой график.

А вот уже дальше, когда начнется интервальная работа, будем собираться вместе», – сказал Сергей Устюгов