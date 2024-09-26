Сергей Устюгов выиграл спринт классикой на чемпионате Беларуси по лыжероллерам
Олимпийский чемпион россиянин Сергей Устюгов выиграл спринт классическим стилем на открытом чемпионат Беларуси по лыжероллерам в Раубичах.
В мужской финал вышли только российские спортсмены. В женском победила еще одна россиянка Виктория Лукашова, опередившая белоруску Анну Королеву.
Лыжероллеры
Открытый чемпионат Беларуси
Раубичи
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Сергей Устюгов
2. Андрей Краснов
3. Рифат Сафиуллин
4. Максим Липкин
5. Андрей Алипкин
6. Петр Свиридов
Женщины
1. Виктория Лукашова
2. Анна Королева (Беларусь)
3. Диана Соболева
4. Екатерина Кипяткова
5. Дарья Рогозина
6. Анна Мачехина (Беларусь)
Опубликовано: Ян Мельник
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