  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сергей Устюгов выиграл спринт классикой на чемпионате Беларуси по лыжероллерам
0

Сергей Устюгов выиграл спринт классикой на чемпионате Беларуси по лыжероллерам

Олимпийский чемпион россиянин Сергей Устюгов выиграл спринт классическим стилем на открытом чемпионат Беларуси по лыжероллерам в Раубичах.

В мужской финал вышли только российские спортсмены. В женском победила еще одна россиянка Виктория Лукашова, опередившая белоруску Анну Королеву.

Лыжероллеры

Открытый чемпионат Беларуси

Раубичи

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Сергей Устюгов

2. Андрей Краснов

3. Рифат Сафиуллин

4. Максим Липкин

5. Андрей Алипкин

6. Петр Свиридов

Женщины

1. Виктория Лукашова

2. Анна Королева (Беларусь)

3. Диана Соболева

4. Екатерина Кипяткова

5. Дарья Рогозина

6. Анна Мачехина (Беларусь)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал &laquo;Лыжная классика&raquo;
результаты
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная Беларуси жен
лыжероллеры
logoСергей Устюгов
Рифат Сафиуллин
Дарья Рогозина
logoАндрей Краснов
Виктория Лукашова
Диана Соболева
Анна Королева
Максим Липкин
Екатерина Кипяткова
Андрей Алипкин
Анна Мачехина
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вероника Степанова: «Основную массу телезрителей привлекают драматичные падения. Мне страшно смотреть на катающихся от боли футболистов. Но ведь смотрю же!»
451 минуту назад
Андоррская лыжница Джина дель Рио: «Без России лыжные гонки совсем другие. И Большунов, и Клэбо – выдающиеся, у каждого своя специализация»
4сегодня, 08:20
Олимпийская чемпионка Астрид Якобсен стала мамой
424 сентября, 18:38
Лыжница Степанова о переходе Деанджело в СКА: «Где наш лыжный Ротенберг? Ау, кто там сомневается, что при правильном подходе в Россию можно завести и Нортуга?»
5024 сентября, 17:30
Егор Сорин: «Большунов несколько лет не выступал на летних чемпионатах, так что никто не знает, какой у него должна быть форма в сентябре»
224 сентября, 13:59
Тереза Йохауг не планирует выступать на Олимпиаде-2026 в Италии
1124 сентября, 12:16
Менеджер сборной Норвегии: «Есть тенденция, что «Тур де Ски» будет проводиться только в Италии. Мы все надеемся, что турнир будет жить»
1024 сентября, 06:54
Олимпийский чемпион Хоффман поучаствовал в фестивале скайраннинга в России
123 сентября, 13:56
Стина Нильссон выиграла марафон Klaralvsloppet – свой первый старт после возвращения в лыжи из биатлона
1623 сентября, 08:58
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
1823 сентября, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13
Горбунов о Малиновке: «Достаточно тяжелый круг, очень много поворотов. Похоже на европейский уровень»
117 марта, 06:23