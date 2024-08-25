Сергей Устюгов: «Есть проблемы с ногами, ахиллами – пока бегать не могу. Знаю, в чем проблема, и буду работать над этим»

Лыжник Сергей Устюгов рассказал о своем состоянии перед началом сезона.

Сегодня олимпийский чемпион Устюгов занял четвертое место в спринте на чемпионате Коми по лыжероллерам. Победил Ермил Вокуев.

«Завтра я не побегу кросс [на чемпионате Коми], так как есть проблемы с ногами, с ахиллами. Пока бегать не могу.

Бежал-бежал и не добежал, воздуха не хватило. Два рывка получилось сделать. Пока не хватает, [чтобы] отработать три минуты почти.

Но ничего. Я знаю, в чем проблема, и буду работать над этим. Так что все нормально», – сказал Устюгов в видео для своего телеграм-канала.