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Вяльбе о слиянии федераций: «В нынешнем олимпийском цикле в лыжных видах спорта все останется так, как есть»

Вяльбе заявила, что объединения лыжных федераций до 2026 года не планируется.

Ранее в РФ произошло объединение гимнастических федераций, в скором времени будут объединены федерации водных видов спорта и федерации гребли. 

«Нам пока сложно рассуждать по поводу возможного объединения – случится ли оно, и если случится, хорошо это будет или плохо, плюсом это станет для нас или минусом.

Сейчас у нас есть четкое понимание, что до 2026 года, то есть в нынешнем олимпийском цикле в лыжных видах спорта все останется так, как есть.

Что будет дальше – гадать бессмысленно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
лыжные гонки
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
ТАСС
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