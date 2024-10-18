Вяльбе о слиянии федераций: «В нынешнем олимпийском цикле в лыжных видах спорта все останется так, как есть»

Вяльбе заявила, что объединения лыжных федераций до 2026 года не планируется.

Ранее в РФ произошло объединение гимнастических федераций, в скором времени будут объединены федерации водных видов спорта и федерации гребли.

«Нам пока сложно рассуждать по поводу возможного объединения – случится ли оно, и если случится, хорошо это будет или плохо, плюсом это станет для нас или минусом.

Сейчас у нас есть четкое понимание, что до 2026 года, то есть в нынешнем олимпийском цикле в лыжных видах спорта все останется так, как есть.

Что будет дальше – гадать бессмысленно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?