Вяльбе о слиянии федераций: «В нынешнем олимпийском цикле в лыжных видах спорта все останется так, как есть»
Вяльбе заявила, что объединения лыжных федераций до 2026 года не планируется.
Ранее в РФ произошло объединение гимнастических федераций, в скором времени будут объединены федерации водных видов спорта и федерации гребли.
«Нам пока сложно рассуждать по поводу возможного объединения – случится ли оно, и если случится, хорошо это будет или плохо, плюсом это станет для нас или минусом.
Сейчас у нас есть четкое понимание, что до 2026 года, то есть в нынешнем олимпийском цикле в лыжных видах спорта все останется так, как есть.
Что будет дальше – гадать бессмысленно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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