Вероника Степанова: «Наш министр ассоциирует себя с пулеметом Дегтярева. Сравню себя с пушкой ЗИС-2 времен Великой Отечественной, я такая же легкая и пробивная»
Лыжница Вероника Степанова сравнила себя с «легкой и пробивной пушкой».
В частности, 23-летняя олимпийская чемпионка высказалась о телеграм-канале министра спорта РФ Михаила Дегтярева под названием «ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА Z».
«Наш министр спорта ассоциирует себя с пулеметом Дегтярева – у него и канал так называется. Беру пример со старших товарищей и сравню себя с пушкой ЗИС-2 времен Великой Отечественной. Я такая же легкая и пробивная. Некоторым кажется, что избыточно. Мне – нет!
Фото августа 2024-го, сейчас я несколько по-другому выгляжу – но дух все тот же 💪» – написала в своем телеграм-канале Степанова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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