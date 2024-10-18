Вероника Степанова: «Наш министр ассоциирует себя с пулеметом Дегтярева. Сравню себя с пушкой ЗИС-2 времен Великой Отечественной, я такая же легкая и пробивная»

Лыжница Вероника Степанова сравнила себя с «легкой и пробивной пушкой».

В частности, 23-летняя олимпийская чемпионка высказалась о телеграм-канале министра спорта РФ Михаила Дегтярева под названием «ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА Z ».

«Наш министр спорта ассоциирует себя с пулеметом Дегтярева – у него и канал так называется. Беру пример со старших товарищей и сравню себя с пушкой ЗИС-2 времен Великой Отечественной. Я такая же легкая и пробивная. Некоторым кажется, что избыточно. Мне – нет!

Фото августа 2024-го, сейчас я несколько по-другому выгляжу – но дух все тот же 💪» – написала в своем телеграм-канале Степанова .