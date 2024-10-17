Александр Легков: «Лыжи прокачаны в медиа не меньше, чем биатлон. Наш медиадвижок – Вероника Степанова»

Александр Легков назвал Веронику Степанову «медиадвижком» лыжных гонок.

– Что скажешь по развитию лыж в России с точки зрения медиа? Нужно ли что‑то менять?

– Наш медиадвижок – Вероника Степанова. Если мы говорим про результат, то он в лыжах визуально сильнее, чем в биатлоне. У нас реально сильные спортсмены.

Лыжи прокачаны в медиа не меньше, чем биатлон. У нас есть Вероника Степанова, которая занимается этим направлением. Мы с удовольствием ее поддержим. Если нужна моя помощь, я всегда рядом, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Легков .