Вяльбе о россиянах на Олимпиаде-2026: «Не думаю ни о каких перспективах. Мне кажется, это утопия»
Елена Вяльбе не верит в полноценный допуск россиян на Олимпиаду-2026.
– Есть ли перспектива выступить на Олимпийских играх в Италии?
– Не думаю ни о каких перспективах. Мне кажется, это утопия. Кого‑то индивидуально, может быть, и пригласят, как это было с летними Играми (в Париже-2024 выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе – Спортс’‘).
– Командные виды не допустят?
– Никаких шансов, не надейтесь.
– А индивидуальные?
– Думаю, что какие‑то индивидуальные спортсмены в каких‑то видах спорта выполнят критерии отбора.
– Это не зависит от выборов президента МОК (Международного олимпийского комитета)?
– Прекратите, ради бога! Кого там [выберут]?
– Там есть лобби.
– Да, все в политике замешаны, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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