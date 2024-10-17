Вяльбе о россиянах на Олимпиаде-2026: «Не думаю ни о каких перспективах. Мне кажется, это утопия»

Елена Вяльбе не верит в полноценный допуск россиян на Олимпиаду-2026.

– Есть ли перспектива выступить на Олимпийских играх в Италии?

– Не думаю ни о каких перспективах. Мне кажется, это утопия. Кого‑то индивидуально, может быть, и пригласят, как это было с летними Играми (в Париже-2024 выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе – Спортс’‘).

– Командные виды не допустят?

– Никаких шансов, не надейтесь.

– А индивидуальные?

– Думаю, что какие‑то индивидуальные спортсмены в каких‑то видах спорта выполнят критерии отбора.

– Это не зависит от выборов президента МОК (Международного олимпийского комитета)?

– Прекратите, ради бога! Кого там [выберут]?

– Там есть лобби.

– Да, все в политике замешаны, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .