Вероника Степанова: «Губерниев – это как франшиза «Трансформеры». Бухтят, что это ужасно и никому не нужно, а потом бац – все, оказывается, посмотрели»

Вероника Степанова поздравила Дмитрия Губерниева с днем рождения.

Сегодня спортивному комментатору и телеведущему исполнилось 50 лет.

«Идет по лыжне – как любовью занимается». Кто в эфире федерального канала может еще так сказать, а?!

Губерниев – как франшиза «Трансформеры»: бухтят «это никому не нужно, в целом ужасно, надо запретить – кто вообще разрешил?!» – а потом бац! – и все, оказывается, посмотрели и само шоу очередной ярд заработало.

С днем рождения!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире