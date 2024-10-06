Вероника Степанова: «Губерниев – это как франшиза «Трансформеры». Бухтят, что это ужасно и никому не нужно, а потом бац – все, оказывается, посмотрели»
Вероника Степанова поздравила Дмитрия Губерниева с днем рождения.
Сегодня спортивному комментатору и телеведущему исполнилось 50 лет.
«Идет по лыжне – как любовью занимается». Кто в эфире федерального канала может еще так сказать, а?!
Губерниев – как франшиза «Трансформеры»: бухтят «это никому не нужно, в целом ужасно, надо запретить – кто вообще разрешил?!» – а потом бац! – и все, оказывается, посмотрели и само шоу очередной ярд заработало.
С днем рождения!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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