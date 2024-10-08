Глава Федерации сноуборда России: «Уважаю Йохана Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России и нашим спортсменам с позитивом»

Денис Тихомиров поддержал кандидатуру главы FIS Йохана Элиаша на выборах главы МОК.

«Я уважаю Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России, к российским спортсменам и функционерам с позитивом. Этот кандидат в президенты Международного олимпийского комитета уважает Россию.

Про него могу сказать только положительное. Никакого негатива со стороны Элиаша к российским спортивным федерациям не было», – сказал президент Федерации сноуборда России.

Выборы нового главы МОК состоятся весной 2025 года.

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