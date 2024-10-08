  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Глава Федерации сноуборда России: «Уважаю Йохана Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России и нашим спортсменам с позитивом»
0

Глава Федерации сноуборда России: «Уважаю Йохана Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России и нашим спортсменам с позитивом»

Денис Тихомиров поддержал кандидатуру главы FIS Йохана Элиаша на выборах главы МОК.

«Я уважаю Элиаша, он не лицемер. Внутри FIS он относится к России, к российским спортсменам и функционерам с позитивом. Этот кандидат в президенты Международного олимпийского комитета уважает Россию.

Про него могу сказать только положительное. Никакого негатива со стороны Элиаша к российским спортивным федерациям не было», – сказал президент Федерации сноуборда России.

Выборы нового главы МОК состоятся весной 2025 года. 

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
сноуборд
logoМОК
Денис Тихомиров
logoFIS
Федерация сноуборда России
logoЙохан Элиаш
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
За 5 минут объясняем, в какую дыру скатились лыжи – и мировые, и наши
14924 сентября, 08:10
Денис Тихомиров: «На конгрессе FIS общались с руководителем направления сноуборда. К нам очень хорошее отношение, но все ждут решений от МОК»
36 сентября, 08:30
Глава Федерации сноуборда России: «Уайлд не поставил окончательную точку в карьере. Мы его, думаю, увидим»
12 февраля, 10:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
18сегодня, 04:59
Министр спорта Татарстана о Большунове: «Переход такого выдающегося спортсмена — это большая честь и возможность для развития лыжного спорта в регионе»
3вчера, 15:05
Призер Олимпиады-2010 финская лыжница Ропонен завершила международную карьеру в 46 лет
2вчера, 10:45
Вяльбе о переходе Большунова в Татарстан: «Думаю, других вариантов не было. Хочу от души поблагодарить федерацию республики за поддержку лидеров сборной»
6 октября, 19:41
Вероника Степанова: «Губерниев – это как франшиза «Трансформеры». Бухтят, что это ужасно и никому не нужно, а потом бац – все, оказывается, посмотрели»
46 октября, 13:26
Дмитрий Губерниев: «Поздняков из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов»
146 октября, 12:09
Губерниев о возвращении россиян на международную арену: «Если переговоры будет вести известная бомбометательница госпожа Вяльбе – это катастрофа»
56 октября, 11:46
Бородавко – Губерниеву: «Ты для меня авторитет, на который я равняюсь. Многие даже не подозревают, насколько тонко ты их троллишь»
336 октября, 06:28
Бородавко о переходе Большунова в Татарстан: «Сейчас это лучшая команда, сумевшая объединить лучших лыжников России»
16 октября, 06:15
Дмитрий Губерниев: «После слов про бомбометание Вяльбе превратилась в персонажа нерукопожатного. С мракобесами мне не по пути»
1386 октября, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
829 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13