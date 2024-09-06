Денис Тихомиров: «На конгрессе FIS общались с руководителем направления сноуборда. К нам очень хорошее отношение, но все ждут решений от МОК»

Тихомиров рассказал о хорошем отношении к представителям российского сноуборда

«Надежда на выступление наших спортсменов на Играх в Италии есть. Мы были на конгрессе международной федерации в мае, общались с руководителем направления сноуборда. К нам очень хорошее отношение, но все ждут каких-то решений от Международного олимпийского комитета в целом. В нашей семье у нас идет диалог, они интересуются, чем мы занимаемся, помогают всячески с техническими моментами.

Я не почувствовал к нам какого-то предвзятого отношения, наоборот, все очень надеются, что мы скоро вернемся. Конечно, мы больше общаемся с нашими коллегами из соседних стран – Грузии, Армении, Казахстана, и так далее. Я уже не говорю про Белоруссию, так что мы надеемся, что в 2026 году будем участвовать», – сказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.