Дмитрий Губерниев: «Титул лучшей лыжницы XX века принадлежит точно не Вяльбе»
Дмитрий Губерниев не считает Елену Вяльбе лучшей лыжницей XX века.
«Однажды я вел юбилей у советской лыжницы Галины Алексеевны Кулаковой. Там должна была быть Елена Валерьевна, но Вяльбе не приехала, потому что я вел этот праздник. Прекрасное отношение к лучшей лыжнице XX века! И этот титул принадлежит точно не Вяльбе. У нас есть Кулакова, Раиса Сметанина или Клавдия Боярских, трижды олимпийская чемпионка 1964 года.
Я вообще не понимаю, кто присвоил этот титул Елене Валерьевне при наличии еще двух героев Российской Федерации – Ларисы Лазутиной и Любови Егоровой. Вяльбе – лучшая лыжница XX века? Это вранье! При всех ее грандиозных успехах, и я за нее раньше очень болел», – отметил Губерниев.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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