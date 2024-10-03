Дмитрий Губерниев: «Титул лучшей лыжницы XX века принадлежит точно не Вяльбе»

Дмитрий Губерниев не считает Елену Вяльбе лучшей лыжницей XX века.

«Однажды я вел юбилей у советской лыжницы Галины Алексеевны Кулаковой. Там должна была быть Елена Валерьевна, но Вяльбе не приехала, потому что я вел этот праздник. Прекрасное отношение к лучшей лыжнице XX века! И этот титул принадлежит точно не Вяльбе. У нас есть Кулакова, Раиса Сметанина или Клавдия Боярских, трижды олимпийская чемпионка 1964 года.

Я вообще не понимаю, кто присвоил этот титул Елене Валерьевне при наличии еще двух героев Российской Федерации – Ларисы Лазутиной и Любови Егоровой . Вяльбе – лучшая лыжница XX века? Это вранье! При всех ее грандиозных успехах, и я за нее раньше очень болел», – отметил Губерниев .