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Александр Большунов перешел в сборную Татарстана

Лыжник Александр Большунов перешел в сборную Татарстана.

Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион представлял Архангельскую область.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Бизнес Online
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
Ильшат Фардиев
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