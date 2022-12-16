Дмитрий Дубровский: «Вариться в своем соку реально сложно. Если пропустим один сезон – выдержим. А вот два уже критично»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал, как проходит сезон без международных стартов.

– Без выездов в Европу стало сильно хуже?

– Нам легче, чем некоторым другим видам. У нас комплексы в Тагиле, Чайковском и Сочи. Где-то – с научными и медицинскими сервисами. Летом и раньше мы ездили в Европу исключительно для участия в соревнованиях, а так нас и дома все устраивало.

– Уточним: в России три крутых комплекса?

– Полноценных сейчас два. Сочи можем использовать летом и осенью. Но я на днях провел совещание с «Сириусом» – это новый собственник наших объектов в Сочи. Мы говорили о том, что не использовать олимпийское наследие – неправильно. Здорово, что смотрим на этот вопрос одинаково.

Погода и снежный покров позволяют нормально функционировать там, нужно просто настроиться и что-то начать делать, чтобы трамплины заработали зимой. 8 лет этого не было, но после Нового года мы планируем провести там тренировочные мероприятия. И подали заявку на проведение в Сочи Спартакиады учащихся-2024. «Сириус» здорово идет на контакт, и я не исключаю, что там появится еще и трамплин К-60 – чтобы полноценно заработала детская школа. Место там есть, это еще «Юг-Спорт» предусмотрел.

– Если я захочу посмотреть зимой прыжки с трамплина, что мне нужно сделать?

– Нам не удалось показать летний чемпионат в Сочи, хотя планировали привлечь « ». Но рассчитываем, что с Кубком России начиная с января все получится. Не говоря уже про чемпионат России, который пройдет в сроки чемпионата мира в Планице.

Кстати, наши традиционные «Синие птицы», которые раньше были в рамках Кубка мира, теперь пройдут в формате открытых российских соревнований, и участие там подтвердили казахи, китайцы и турки. Стран пока немного, но так уже повеселее. разрешила.

– Какие от них вести?

– Мы в контакте. Вот в этом сезоне изменились правила по длине лыж и комбинезонам. Приглашали технического специалиста FIS, чтобы он сделал нам промеры. И он приезжал в Россию. У нас добрые отношения и с производителями экипировки. Они, например, даже оставили лидеров на контрактах.

Это важно, потому что эмоционально им сейчас и так тяжело без стартов. Вариться в своем соку реально сложно. Если пропустим один сезон – выдержим. А вот два, если честно, уже критично. Стараемся поддерживать ребят как морально, так и какими-то выездами – хотя бы иногда в тот же Казахстан. Вот в Алма-Ате и Щучинске шикарные комплексы. Плюс есть возможность соревноваться в рамках открытого Кубка Казахстана. Мы не частим туда, но хорошо, что Минспорт позволяет тренироваться в дружественных странах. Это в Европу выезды закрыты отдельным приказом, – сказал Дубровский.

Наш спорт выкручивается в изоляции: в бобслее – одна трасса на страну, коньки – в «рыночном шатре», горнолыжники махнули в Аргентину!