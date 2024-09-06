Елена Вяльбе: «Не верю, что нас начнут куда-то допускать. А на Олимпиаду мы должны ехать только с российским флагом»
Елена Вяльбе считает, что российских лыжников не допустят к сезону
«Не верю, что нас начнут куда-то допускать. Я считаю, что наши спортсмены пока точно не будут выступать на международных стартах ни в каком качестве.
Что касается Олимпиады, то моя позиция остается прежней и вообще не обсуждается. Мы должны ехать туда только под российским флагом», – сказала президент Федерации лыжных гонок России.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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