Коростелев о возвращении России на турниры: «Есть внутренний оптимизм. Пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира»
ЧМ-2025 пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.
— Скоро решится, будет ли у нас международный сезон. Насколько в этот раз веришь, что он будет?
— Все так же и остается — пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира.
— Откуда в этом такая уверенность?
— Внутренний оптимизм.
— Как отреагировал на слова Йоханнеса Клэбо о том, что он скучает без российских лыжников?
— Я их так до конца и не понял. Оригинал не читал. По-моему, некоторые СМИ его слова коверкают. Поэтому не хочу комментировать то, в чем я не до конца разобрался.
— Безотносительно к словам Клэбо, Дмитрий Губерниев сказал, что если кто-то скучает, то бейтесь, чтобы были хорошие соперники. Думаешь, реально самим спортсменам изменить ситуацию?
— Если об этом заговорят лидеры и начнут ставить ультиматумы, то это возможно.
— Нынешний сезон, если не будет международных стартов, пройдет для российских лыжников без главного старта, который был в предыдущие две зимы. Что у тебя в приоритете и какой настрой?
— Главный старт — чемпионат России. По настрою — как всегда, показывать максимально высокие результаты и стабильно сидеть в топ-3, – рассказал Коростелев.
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