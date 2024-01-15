Коростелев о серии побед Большунова: «Ждем Сережу Устюгова, он внесет дополнительной интриги»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Коростелев предрек конкуренцию между Большуновым и Устюговым на Кубке России.

Александр Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, в этом сезоне он выиграл в России все 15 гонок. Сергей Устюгов – олимпийский чемпион в эстафете, сейчас он пропускает соревнования по состоянию здоровья.

– Савелий, серия Большунова – это что-то запредельное? Его бесконечные победы бьют по мозгам?

– Я бы не сказал, что серия Саши оказывает психологическое давление. Это, конечно, тяжело выполнимое достижение, но всё равно мы выходим на каждую гонку с чистого листа. У нас нет такого, что кто-то выиграл 10 гонок, а мы ему потом на следующую минуту скинем. Мы стартуем все в равных условиях. Кто сильнее – тот победил. Ничего в этом сверхъестественного нет.

– Шведские журналисты по ходу «Тур де Ски» высказывались о том, что без Йоханнеса Клэбо многодневка интереснее. Как думаешь, без Большунова наши гонки тоже будут интереснее?

– Ха-ха. Не знаю, как болельщикам, но нам, спортсменам, интереснее бегать с Сашей, чем без него. Ну и Сережу Устюгова ждем, он внесет дополнительной интриги, – ответил 20-летний лыжник Савелий Коростелев.

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Спит Сережа
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