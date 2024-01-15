Коростелев о серии побед Большунова: «Ждем Сережу Устюгова, он внесет дополнительной интриги»

Коростелев предрек конкуренцию между Большуновым и Устюговым на Кубке России.

Александр Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, в этом сезоне он выиграл в России все 15 гонок. Сергей Устюгов – олимпийский чемпион в эстафете, сейчас он пропускает соревнования по состоянию здоровья.

– Савелий, серия Большунова – это что-то запредельное? Его бесконечные победы бьют по мозгам?

– Я бы не сказал, что серия Саши оказывает психологическое давление. Это, конечно, тяжело выполнимое достижение, но всё равно мы выходим на каждую гонку с чистого листа. У нас нет такого, что кто-то выиграл 10 гонок, а мы ему потом на следующую минуту скинем. Мы стартуем все в равных условиях. Кто сильнее – тот победил. Ничего в этом сверхъестественного нет.

– Шведские журналисты по ходу «Тур де Ски» высказывались о том, что без Йоханнеса Клэбо многодневка интереснее. Как думаешь, без Большунова наши гонки тоже будут интереснее?

– Ха-ха. Не знаю, как болельщикам, но нам, спортсменам, интереснее бегать с Сашей, чем без него. Ну и Сережу Устюгова ждем, он внесет дополнительной интриги, – ответил 20-летний лыжник Савелий Коростелев.