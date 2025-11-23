Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Кольтури – 2-я, Раст – 3-я

Микаэла Шиффрин выиграла слалом на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубке мира в Австрии. Горные лыжи Кубок мира Гургль, Австрия Женщины, слалом 1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,11 2. Лара Кольтури (Албания) – 1,23 3. Камилла Раст (Швейцария) – 1,41 4. Венди Холденер (Швейцария) – 1,59 5. Пола Молтзан (США) – 1,74 6. Катарина Труппе (Австрия) – 2,05 7. Лена Дюрр (Германия) – 2,23 8. Сара Хектор (Швеция) – 2,24