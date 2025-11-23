Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Кольтури – 2-я, Раст – 3-я
Микаэла Шиффрин выиграла слалом на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.
Горные лыжи
Кубок мира
Гургль, Австрия
Женщины, слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,11
2. Лара Кольтури (Албания) – 1,23
3. Камилла Раст (Швейцария) – 1,41
4. Венди Холденер (Швейцария) – 1,59
5. Пола Молтзан (США) – 1,74
6. Катарина Труппе (Австрия) – 2,05
7. Лена Дюрр (Германия) – 2,23
8. Сара Хектор (Швеция) – 2,24
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
