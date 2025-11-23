  • Спортс
8

Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Кольтури – 2-я, Раст – 3-я

Микаэла Шиффрин выиграла слалом на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.

Горные лыжи

Кубок мира

Гургль, Австрия

Женщины, слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,11

2. Лара Кольтури (Албания) – 1,23

3. Камилла Раст (Швейцария) – 1,41

4. Венди Холденер (Швейцария) – 1,59

5. Пола Молтзан (США) – 1,74

6. Катарина Труппе (Австрия) – 2,05

7. Лена Дюрр (Германия) – 2,23

8. Сара Хектор (Швеция) – 2,24

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
