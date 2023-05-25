Александр Легков: «Мы догадывались, что FIS перенесет рассмотрение вопроса по нашему допуску. Все уже привыкли к этой атмосфере, двигаемся по ситуации»

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Александр Легков отреагировал на продление отстранения российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований. 

«Теоретически мы все догадывались, что они перенесут рассмотрение вопроса по нашему допуску. Из‑за переноса ничего не поменялось, все так и идет уже год. Все уже привыкли к этой атмосфере, двигаемся по ситуации, которая происходит.

Главное — тренироваться, спортсмены тренируются. Вот мы сейчас с Еленой Валерьевной (Вяльбе) на сборе в Кисловодске, приехали посмотреть, проведать. Перенесли — будем ждать дальше, ничего не изменилось», — сказал Легков.

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1 комментарий

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Евгений Соболев
Конечно "ни чего" не изменилось..))
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