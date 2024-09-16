Васильев о новом главе МОК: «Если выберут Коу, то на ближайший период России в олимпийском движении делать нечего. Принц Иордании – самая предпочтительная кандидатура»

Дмитрий Васильев назвал лучшего и худшего кандидатов на пост президента МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов , которые могут возглавить организацию в 2025 году. В их число вошли, в частности, глава World Athletics Себастьян Коу, а также член исполкома МОК и принц Иордании Фейсал ибн Хусейн.

«Если опираться на национальный и территориальный признаки, то представитель Иордании для нас был бы наиболее предпочтительным вариантом. Там все-таки не настолько ангажированные и настроенные против России люди.

Кандидатура Себастьяна Коу – худшая, если его выберут, то на ближайший период России в международном олимпийском движении будет делать нечего. Он будет даже хуже, чем Томас Бах.

Принц Иордании – независимый и в деньгах не нуждается, подкупить его будет невозможно, он будет отстаивать интересы спортсменов, а не преследовать личные интересы. В данном случае это самая предпочтительная кандидатура», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .