Васильев о новом главе МОК: «Если выберут Коу, то на ближайший период России в олимпийском движении делать нечего. Принц Иордании – самая предпочтительная кандидатура»
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году. В их число вошли, в частности, глава World Athletics Себастьян Коу, а также член исполкома МОК и принц Иордании Фейсал ибн Хусейн.
«Если опираться на национальный и территориальный признаки, то представитель Иордании для нас был бы наиболее предпочтительным вариантом. Там все-таки не настолько ангажированные и настроенные против России люди.
Кандидатура Себастьяна Коу – худшая, если его выберут, то на ближайший период России в международном олимпийском движении будет делать нечего. Он будет даже хуже, чем Томас Бах.
Принц Иордании – независимый и в деньгах не нуждается, подкупить его будет невозможно, он будет отстаивать интересы спортсменов, а не преследовать личные интересы. В данном случае это самая предпочтительная кандидатура», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
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