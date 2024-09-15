Егор Сорин: «Шансы навязать борьбу Большунову есть у всех. Я бы не стал выделять конкретно Коростелева»
Тренер Егор Сорин назвал лыжников, которые навяжут борьбу Александру Большунову.
«Перед началом сезона у всех лыжников есть перспективы стать новым лидером сезона, не только у Савелия Коростелева. Шансы навязать борьбу Большунову есть у всех.
С нетерпением ждем начала сезона, чтобы увидеть, кто может встать вровень с Большуновым. Я бы не стал выделять конкретно Савелия.
Помимо Савелия у нас есть немало сильных спортсменов – Сергей Ардашев, Ваня Горбунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов. Как наберут оптимальные кондиции, они тоже будут бороться с Большуновым за звание сильнейшего в нашей стране», – отметил тренер сборной России по лыжным гонкам.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Metaratings
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