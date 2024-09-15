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  • Егор Сорин: «Шансы навязать борьбу Большунову есть у всех. Я бы не стал выделять конкретно Коростелева»
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Егор Сорин: «Шансы навязать борьбу Большунову есть у всех. Я бы не стал выделять конкретно Коростелева»

Тренер Егор Сорин назвал лыжников, которые навяжут борьбу Александру Большунову.

«Перед началом сезона у всех лыжников есть перспективы стать новым лидером сезона, не только у Савелия Коростелева. Шансы навязать борьбу Большунову есть у всех.

С нетерпением ждем начала сезона, чтобы увидеть, кто может встать вровень с Большуновым. Я бы не стал выделять конкретно Савелия.

Помимо Савелия у нас есть немало сильных спортсменов – Сергей Ардашев, Ваня Горбунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов. Как наберут оптимальные кондиции, они тоже будут бороться с Большуновым за звание сильнейшего в нашей стране», – отметил тренер сборной России по лыжным гонкам.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Metaratings
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoАлексей Червоткин
logoДенис Спицов
logoИван Якимушкин
logoАлександр Большунов
logoСергей Ардашев
logoСавелий Коростелев
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