Егор Сорин: «Шансы навязать борьбу Большунову есть у всех. Я бы не стал выделять конкретно Коростелева»

Тренер Егор Сорин назвал лыжников, которые навяжут борьбу Александру Большунову.

«Перед началом сезона у всех лыжников есть перспективы стать новым лидером сезона, не только у Савелия Коростелева . Шансы навязать борьбу Большунову есть у всех.

С нетерпением ждем начала сезона, чтобы увидеть, кто может встать вровень с Большуновым. Я бы не стал выделять конкретно Савелия.

Помимо Савелия у нас есть немало сильных спортсменов – Сергей Ардашев , Ваня Горбунов, Алексей Червоткин , Иван Якимушкин , Денис Спицов . Как наберут оптимальные кондиции, они тоже будут бороться с Большуновым за звание сильнейшего в нашей стране», – отметил тренер сборной России по лыжным гонкам.