Вероника Степанова: «Поздравляю замечательную спортсменку и молодого политика Зайцеву с избранием в Мосгордуму. Уверена, Ольга не подведет!»
Вероника Степанова поздравила Ольгу Зайцеву с избранием в Мосгордуму
Люди сделали свой выбор! Поздравляю замечательную спортсменку и молодого политика Ольгу Зайцеву с избранием в Мосгордуму.
У биатлона и лыжных гонок есть теперь амбассадор в законодательной власти нашей огромной великой столицы. Уверена, Ольга не подведет!» – написала олимпийская чемпионка по лыжам.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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