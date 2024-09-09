Вероника Степанова: «Поздравляю замечательную спортсменку и молодого политика Зайцеву с избранием в Мосгордуму. Уверена, Ольга не подведет!»

Вероника Степанова поздравила Ольгу Зайцеву с избранием в Мосгордуму

Люди сделали свой выбор! Поздравляю замечательную спортсменку и молодого политика Ольгу Зайцеву с избранием в Мосгордуму.

У биатлона и лыжных гонок есть теперь амбассадор в законодательной власти нашей огромной великой столицы. Уверена, Ольга не подведет!» – написала олимпийская чемпионка по лыжам.