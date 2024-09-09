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Вероника Степанова: «Поздравляю замечательную спортсменку и молодого политика Зайцеву с избранием в Мосгордуму. Уверена, Ольга не подведет!»

Вероника Степанова поздравила Ольгу Зайцеву с избранием в Мосгордуму

Люди сделали свой выбор! Поздравляю замечательную спортсменку и молодого политика Ольгу Зайцеву с избранием в Мосгордуму.

У биатлона и лыжных гонок есть теперь амбассадор в законодательной власти нашей огромной великой столицы. Уверена, Ольга не подведет!» – написала олимпийская чемпионка по лыжам.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoОльга Зайцева
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Политика
logoВероника Степанова
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