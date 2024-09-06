Вероника Степанова: «Нужно, может, в трудовые договоры прописать, что олимпийские чемпионы обязаны участвовать в просветительских мероприятиях и вдохновлять молодежь»

Вероника Степанова считает, что олимпийские чемпионы должны вдохновлять молодежь

«Происходит новое, нужно двигаться, адаптироваться. И чем быстрее, тем лучше. Сейчас у нас появляются новые коммерческие старты, больше активных массовых мероприятий, привлекают нас, олимпийских чемпионов, и мы открыты к этому.

Нужно это уже систематизировать, может, даже в трудовые договоры прописать, что мы, особенно олимпийские чемпионы, обязаны участвовать в мероприятиях просветительского характера и вдохновлять молодежь развиваться в спортивном направлении. Мы все‑таки амбассадоры своего вида спорта и здорового образа жизни. В нас есть пример», – сказала лыжница.