«Сейчас стадо идиотов застучит по экранам, комментируя в духе «Степанова забеременела, услышав призыв Путина рожать». Степанова о проблеме демографии

Лыжница Вероника Степанова высказалась о проблеме демографии в России

Олимпийская чемпионка 2022 года объявляла о пропуске нового сезона из-за беременности.

«Рождение ребенка – это не «хомячка завести». Берешь ответственность за новую жизнь на много-много лет вперед.

Надо посмотреть и прикинуть ресурсы, возможности. С одной стороны – ситуация резко изменилась к лучшему. Вот мы с мамой сидим сейчас дома на Камчатке и обсуждаем, что было доступно беременной женщине и молодой маме в начале века и что доступно сейчас. Небо и земля, судя по тому, что она рассказывает.

Все эти 24 года с тех пор, как Анна, моя мама, обнаружила, что беременна мною, государство вкладывало сумасшедшие деньги в то, чтобы российские женщины хотели рожать. Я дважды в этом году была на выступлениях президента России – на послании Федеральному собранию и на пленарном заседании ПМЭФ в Петербурге.

И оба раза мне запомнилось, с какой озабоченностью, даже напряжением (как мне показалось) он говорил о демографии как одной из самых важных проблем страны. И эта проблема, к сожалению, не решается, нет позитива – смотрю статистику:

«По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России упал до 1,41, обновив многолетний минимум».

«В январе–марте 2024 года в России родились 300,2 тыс. человек – это на 10,8 тыс. младенцев (или 3,5%) меньше, чем в тот же период годом ранее».

Сейчас стадо идиотов застучит по экранам своих телефонов, комментируя в духе «Степанова забеременела, услышав призыв Путина рожать, хи-хи-хи». Уверена, что абсолютное большинство понимает: у нас действительно проблема и если ее не решать, то уже через поколение станет не просто плохо, а критично плохо!

Можно, конечно, доверить кому-то другому (точнее, другой) это решать, а я пойду на лыжах побегаю и по экзотическим странам поезжу в свободное время – силы есть, деньги есть. Вот эти деньги я и хочу потратить на своего ребенка, а не на путешествия или дорогие вещи. Пусть каждая девушка из тех, кому сейчас между 20 и 30 годами, для кого это все и написано, сама решает. Я свое решение приняла», – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».