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  • Степанова, Дегтярев и Нагорный выступят на сeccии ВЭФ «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Модератор – Губерниев
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Степанова, Дегтярев и Нагорный выступят на сeccии ВЭФ «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Модератор – Губерниев

Лыжница Вероника Степанова выступит на сессии Восточного экономического форума

«4 сентября, 15:00 (08:00 мск), Владивосток, сeccия ВЭФ: Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ.

Исторически олимпийские чемпионы становились ролевой моделью для молодежи. Как сохранить этот механизм в актуальной реальности? Как спортсмены оценивают новые форматы соревнований? Насколько лидеры сборной России готовы участвовать в продвижении соревнований и общественной деятельности?

Выступающие: Михаил Дегтярев, Яна ЕгорянНикита Нагорный, София Надыршина, Светлана Ромашина – и я, Вероника Степанова.

Модератор: Дмитрий Губерниев», – написала олимпийская чемпионка в эстафете.

«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России жен
logoСветлана Ромашина
сборная России жен (сноуборд)
logoЯна Егорян
Министерство спорта России
logoсборная России (синхронное плавание)
logoНикита Нагорный
logoМихаил Дегтярев
logoВероника Степанова
logoСофия Надыршина
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