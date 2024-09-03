Степанова, Дегтярев и Нагорный выступят на сeccии ВЭФ «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Модератор – Губерниев
Лыжница Вероника Степанова выступит на сессии Восточного экономического форума
«4 сентября, 15:00 (08:00 мск), Владивосток, сeccия ВЭФ: Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ.
Исторически олимпийские чемпионы становились ролевой моделью для молодежи. Как сохранить этот механизм в актуальной реальности? Как спортсмены оценивают новые форматы соревнований? Насколько лидеры сборной России готовы участвовать в продвижении соревнований и общественной деятельности?
Выступающие: Михаил Дегтярев, Яна Егорян, Никита Нагорный, София Надыршина, Светлана Ромашина – и я, Вероника Степанова.
Модератор: Дмитрий Губерниев», – написала олимпийская чемпионка в эстафете.
«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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