Степанова, Дегтярев и Нагорный выступят на сeccии ВЭФ «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Модератор – Губерниев

Лыжница Вероника Степанова выступит на сессии Восточного экономического форума

«4 сентября, 15:00 (08:00 мск), Владивосток, сeccия ВЭФ: Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ.

Исторически олимпийские чемпионы становились ролевой моделью для молодежи. Как сохранить этот механизм в актуальной реальности? Как спортсмены оценивают новые форматы соревнований? Насколько лидеры сборной России готовы участвовать в продвижении соревнований и общественной деятельности?

Выступающие: Михаил Дегтярев , Яна Егорян , Никита Нагорный , София Надыршина , Светлана Ромашина – и я, Вероника Степанова.

Модератор: Дмитрий Губерниев », – написала олимпийская чемпионка в эстафете.

«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире