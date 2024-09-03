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Легков о допуске наших лыжников: «Это на грани фантастики. Никуда никого не допустят, потому что там правят скандинавы»

Александр Легков считает, что российских лыжников не допустят к сезону

«Маловероятно, я бы дал 3%, это на грани фантастики. Никуда никого не допустят, потому что там правят скандинавы. Даже если FIS пойдет на то, чтобы допустить наших спортсменов в нейтральном статусе, то они начнут бойкотировать. А без них лыжных гонок особо и не будет, кто тогда будет соревноваться?

Если на Олимпиаде-2026 в Милане подход будет таким же, как к летним Играм, то возражения норвежцев и шведов не будут особо приниматься, потому что, как мне кажется, они будут ориентироваться на общую повестку», – рассказал олимпийский чемпион.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoКубок мира
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАлександр Легков
logoОлимпиада-2026
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