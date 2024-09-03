Легков о допуске наших лыжников: «Это на грани фантастики. Никуда никого не допустят, потому что там правят скандинавы»
Александр Легков считает, что российских лыжников не допустят к сезону
«Маловероятно, я бы дал 3%, это на грани фантастики. Никуда никого не допустят, потому что там правят скандинавы. Даже если FIS пойдет на то, чтобы допустить наших спортсменов в нейтральном статусе, то они начнут бойкотировать. А без них лыжных гонок особо и не будет, кто тогда будет соревноваться?
Если на Олимпиаде-2026 в Милане подход будет таким же, как к летним Играм, то возражения норвежцев и шведов не будут особо приниматься, потому что, как мне кажется, они будут ориентироваться на общую повестку», – рассказал олимпийский чемпион.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости