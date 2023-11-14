Елена Вяльбе: «Я оптимистка по жизни. Нужно до последнего верить, что нас допустят до международных стартов, в том числе до Олимпиады»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2026 Лыжи

Елена Вяльбе верит в то, что россиян могут допустить к зимней Олимпиаде-2026.

«Верю ли в выступление на Олимпиаде 2026 года? Я по жизни оптимистка, поэтому нужно до последнего верить, что рано или поздно, конечно же, нас допустят до международных стартов, в том числе до Олимпиады.

В любом случае многие спортсмены в голове это держат. Мы должны готовиться к Олимпийским играм и все. Вера, что примем участие [в Играх] в 2026 году, есть, почему не должно быть этой веры?» – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. 

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2 комментария

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Oleg Olegov
Полчаса назад от нее же была новость, что нафиг эта олимпиада не нужна, и они на коленях приползут.
А теперь уже нужно быть оптимистами и верить, что допустят))
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Hardy
🤣🤣🤣
0
0
0
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