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Вероника Степанова: «Нам необходимо ориентироваться на те соревнования, где все готовы видеть нас с флагами, гимнами, без политической составляющей»

Вероника Степанова призвала ориентироваться на турниры без запретов на флаг РФ

Сегодня олимпийская чемпионка по лыжным гонкам выступила на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке.

На данный момент россияне отстранены от соревнований по эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Возвращаться надо, но куда? Почему мы ориентируемся только на Запад? Нам необходимо ориентироваться на те соревнования, где все готовы видеть нас с флагами, гимнами, без какой‑либо политической составляющей», – заявила Степанова.

«Вы там шуры-муры, а надо высказываться за Родину». Министр спорта Дегтярев – за дружбу с МОК и WADA

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Политика
logoМатч ТВ
logoВероника Степанова
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