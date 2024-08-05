Елена Вяльбе: «Знаю, что мои спортсмены абсолютно чисты. Понятно, что в США не хотят, чтобы мы выходили на международную арену – боятся сильных»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Политика ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что на Западе не хотят, чтобы российские спортсмены выходили на международную арену.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о кампании США по изоляции России в мировом спорте.

По данным СВР, «готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. Наиболее мощный «удар» готовится по «самым русским» дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию». 

«Это виды спорта, где допинг вообще не нужен. Ничего нового, все в их стиле, ничего не меняется. Какие последствия могут быть, я об этом не думала.

Удивилась бы я, если среди этих видов спорта оказались лыжи? Я ничему не удивлюсь. Знаю, что мы не применяем допинг, боремся с ним, и наши спортсмены абсолютно чисты. Поэтому пусть пишут, что хотят», – сказала Вяльбе

«Я могу отвечать только за своих спортсменов. Я знаю, что они абсолютно чисты. Охота на ведьм и всякие манипуляции были и будут еще долгие годы.

Мне сложно сказать, как нам противодействовать нападкам, с учетом того, что мы и так изолированы. Понятно, что они не хотят, чтобы мы выходили на международную арену.

Они всячески будут искать возможности, чтобы изолировать нас. Боятся сильных», – добавила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). 

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12 комментариев
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И ваще, коньяк это не допинг
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Боятся сильных, которые кроме как сами с собой не соревнуются. Остальные гораздо слабее, стало быть
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Ответ murzzzzzilka
Комментарий скрыт
ты вот тоже сидишь на них, а олимпийским чемпионом так и не стал.
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Ответ Сергей
И ваще, коньяк это не допинг
То-то "чистые олимпийские чемпионки" дружно спиваются. А вот японку отстранили.
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Такое ощущение, что Россия и США на последних олимпиадах шли ноздря в ноздрю, и американцы уже не нашли другого средства борьбы, как подковерные интриги.
В реальности результаты России ухудшались на протяжении 2000-х и в 10-е зафиксировались в районе 20 золотых медалей. У США в районе 40-50. Так себе "сильные конкуренты".
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В своё время Трубицына заявляла, что среди её сборников нет астматиков, а потом вдруг всплыло, что минимум Легков и Черноусов пшикают. Позже неоднократно заявляла, что терапевтические исключения = допинг, но тут выяснилось, что трёхкратный олимпийский чемпион Пекина во время подготовки воспользовался этим грязным методом. Так что недоверие к её словам далеко не беспочвенное.
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