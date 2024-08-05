Елена Вяльбе: «Знаю, что мои спортсмены абсолютно чисты. Понятно, что в США не хотят, чтобы мы выходили на международную арену – боятся сильных»

Елена Вяльбе заявила, что на Западе не хотят, чтобы российские спортсмены выходили на международную арену.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о кампании США по изоляции России в мировом спорте.

По данным СВР, «готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. Наиболее мощный «удар» готовится по «самым русским» дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию».

«Это виды спорта, где допинг вообще не нужен. Ничего нового, все в их стиле, ничего не меняется. Какие последствия могут быть, я об этом не думала.

Удивилась бы я, если среди этих видов спорта оказались лыжи? Я ничему не удивлюсь. Знаю, что мы не применяем допинг, боремся с ним, и наши спортсмены абсолютно чисты. Поэтому пусть пишут, что хотят», – сказала .

«Я могу отвечать только за своих спортсменов. Я знаю, что они абсолютно чисты. Охота на ведьм и всякие манипуляции были и будут еще долгие годы.

Мне сложно сказать, как нам противодействовать нападкам, с учетом того, что мы и так изолированы. Понятно, что они не хотят, чтобы мы выходили на международную арену.

Они всячески будут искать возможности, чтобы изолировать нас. Боятся сильных», – добавила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).