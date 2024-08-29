Губерниев – Степановой: «Если бы решал я – Олимпиаду обязательно бы показали! Рейтинги были бы заоблачными с такой движухой»

Дмитрий Губерниев заявил, что рейтинги Олимпиады на ТВ были бы заоблачными

В частности, комментатор ответил лыжнице Веронике Степановой, которая задалась вопросом: «Если Олимпиада в Париже имела хоть какое то значение для россиян, то почему же ее никто не показывал? »

«Дорогая Ника! Если бы решал я – Олимпиаду в Париже обязательно бы показали! Но решал не я! И ее не показали! Рейтинги были бы заоблачными с такой олимпийской движухой, поверь! Дело в том, что такова жизнь! Только держись! 💪😜» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире