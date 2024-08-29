Губерниев – Степановой: «Если бы решал я – Олимпиаду обязательно бы показали! Рейтинги были бы заоблачными с такой движухой»
Дмитрий Губерниев заявил, что рейтинги Олимпиады на ТВ были бы заоблачными
В частности, комментатор ответил лыжнице Веронике Степановой, которая задалась вопросом: «Если Олимпиада в Париже имела хоть какое то значение для россиян, то почему же ее никто не показывал?»
«Дорогая Ника! Если бы решал я – Олимпиаду в Париже обязательно бы показали! Но решал не я! И ее не показали! Рейтинги были бы заоблачными с такой олимпийской движухой, поверь! Дело в том, что такова жизнь! Только держись! 💪😜» – написал Губерниев в телеграм-канале.
«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости