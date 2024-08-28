«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире

В битве за нейтральный статус (или против него) схлестнулись тяжеловесы: Дмитрий Губерниев и Вероника Степанова в эфире «Громко!» на «Матч ТВ» поспорили из-за Олимпиады в Париже.

Губерниев уверен (и эту позицию он давно отстаивает), что на Игры нужно было ехать в любом случае, а Степанова топит за флаг и гимн.

Мы записали их пикировку (которая продолжилась и после эфира).

Губерниев: Смотри, какая штука. Нейтрального статуса у наших лыжников нет. А ты критиковала наших олимпийцев, которые отправились в Париж. Если будет возможность поехать без флага и гимна, хоть любая, поедешь?

Степанова: Смотри, какая ситуация: хоть каждый и заявляет, что лыжные гонки – индивидуальный вид спорта, но без команды мы не можем показать тот результат, который показывали на прошлых зимних Играх.

Тот же факт подтвердили и наши нейтральные атлеты в Париже. Это говорил тренер Анжелы Бладцевой – нам не хватило команды и поддержки. Весь результат показали наши сервисмены, массажисты, врачи и психологи.

Губерниев: А ты представляешь какой опыт у Бладцевой? Побед без поражений не бывает. А как гребцы расцвели сейчас после четвертого места! Это олимпийский опыт, неоценимый. Вероник, надо ехать, выступать, стучаться. Ну ты же спортсменка!

Степанова: Ну какой опыт? Если Бладцева говорит после Олимпиады: сейчас я чувствую себя уже отлично, нужно отпустить эту ситуацию и идти дальше. Это она говорит после того, как участвовала в Олимпийских играх в нейтральном статусе! Она описывает это так, как будто травму пережила.

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Губерниев: Ну она заняла пятое место, Вероник, хорош! Могла выиграть!

Степанова: А для чего она ехала? Торговать лицом с Бахом?

Губерниев: В смысле? Она финалистка Олимпийских игр!

Степанова: Или для того, чтобы Губерниев на всю страну сказал, что вот у нее гордое пятое место финала! Или что у гребцов обидное, но гордое четвертое место? Ну и что – это не медаль.

Губерниев: Это примерно то же самое, как человек остался бы четверым на Олимпиаде на деревянных лыжах или бегая классикой в коньковой гонке. Он был бы героем? Конечно, да!

Степанова: Я бы даже не приняла решение выступать на инвентаре не своем. Да дайте мне хоть лыжи Терезы Йохауг – я все равно займу тридцатое место, потому что этот инвентарь не для меня сделан.

То же самое лодки – им дали другие, у них там был ветер, им пришлось постоянно корректировать направление. Все было против них!

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Губерниев: И даже в таких условиях они все равно боролись за медаль!

Степанова: Но в итоге медали-то нет.

Губерниев: Блин, ну там десятые доли секунды!

Степанова: В протоколе не напишут, что был боковой ветер.

Губерниев: Там девять сотых!

Степанова: Это не медаль все равно. Вот и все.

Губерниев: Да вы, черт возьми, лукавите, олимпийские чемпионы, когда у вас награда есть – вам говорить легко. Вот честное слово. Вот это вот «не надо ехать» и так далее.

Тогда давайте, ребят, откажитесь! Скажите: называйте меня гордо победительница чемпионских высот в Малиновке! Потому что нафига мне нужна это медаль. Потому что я все равно выигрывала не совсем с российским флагом и гимном.

🤦‍♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!

Степанова: Ну давай рассмотрим ситуацию: тебя пригласили выступать на вечеринке, но с условиями. Твою группу не приглашают на это выступление, а ты обязан выступать в шутовском колпаке и кожаных стрингах. Где этот предел?

Губерниев: Кто это сказал? Вероника, какой колпак – прекрасная организация! Замечательно встречали, всех наших облизали просто! В прямом смысле слова.

Отношение было такое же, как к другим – никакой дискриминации. В чем проблема?

Степанова: Если ты говоришь, что у них были все условия, так почему они не показали лучшие результаты?

Вот ты накидываешься на Чикунову: вот, почему она не поехала, а на чемпионате России показала мировой результат? Да она без команды… не получится у нее показать мировой результат. Потому что не будет тренера, не будет массажистов.

Губерниев: Всех не будет, но необходимый минимум все же есть. И пловцы уже пожалели, что не получали нейтральный статус – это мне ребята пишут. Локти кусают. Это правда.

Степанова: Локти кусают – пожалуйста. Но мое мнение остается неизменным – ехать нужно на любые соревнования лишь на тех же условиях, что и другие спортсмены из других стран.

Ок, есть исключения. Если есть большой шанс на победу, то тогда можно рассматривать вероятность выступления, но для того, чтобы заявить всему миру громко, откуда мы.

Губерниев: Разве наши гребцы не заявили? Четвертое место. А теннисисты не заявили? Там реальная была борьба за золото.

Степанова: Это не заявка. Я умею устраивать перформансы и эпатажи и на месте российских гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: «Идите вы все в задницу с такими условиями». И со всей этой лапшой на уши, что мы все равны, что мы все семья и мы все дружны.

Губерниев: А что тогда вы не достали российский флаг на Олимпиаде в Пекине? Когда у вас был флаг совсем не российский, и не наша сборная выступала, и гимн не звучал в твою честь?

Степанова: Сравнивать Пекин и Париж – это ну просто бред. Да, у меня не было российского гимна, меня это очень расстроило, но у нас были равные условия. Нас никак не ущемляли в правах. У нас были все тренеры и специалисты.

Ты сам был на награждении нашей олимпийской четверки и что у нас было на плече? Российский флаг, если ты не забыл.

Губерниев: И была надпись Олимпийский комитет России, вместо надписи Team Russia. Это тоже разница. И звучал Чайковский, а не мелодия Александрова.

Степанова: А что, Чайковский хуже, чем мелодия Александрова? Чайковский хуже? Он очень звучит гордо.

Губерниев: Но это не гимн России!

Степанова: Но у нас был формально флаг. Мы были – олимпийцы из России, представляющие Олимпийский комитет России. Это другое. Тут вообще всех обезличили.

Губерниев: А сейчас были олимпийцы не из России? Когда все девчонок-теннисисток поддерживали и кричали с трибун?

На гребном канале то же самое кричали, потому что болельщикам никто не запрещал кричать «Россия»! Это что, представители какой-то другой страны?

Степанова: Это были нейтральные атлеты. Они были в каком-то бирюзово-белом.

Губерниев: Это всего лишь комбинезон.

Степанова: Это не всего лишь комбинезон. Ты можешь то же самое сказать про флаг, что это всего лишь три цвета.

Губерниев: Не-не-не, стоп, стоп. Есть разница, когда у тебя форма национальной команды, когда ты представляешь сборную России и ты понимаешь, что будет флаг и будет гимн, и, тем не менее, с оговорками: сборная с символикой олимпийского комитета. Это разница!

Степанова: Это все детали. У ОКР – тоже триколор.

Губерниев: Ну давай тогда скажем, что это всего лишь одежда, на которой триколор, а у ребят триколор в душе и гимн в душе, а мы все русичи, спортсмены большой страны!

Степанова: Которые всем показали, что мы не самая сильная нация. Потому что Олимпийские игры – это про то, чтобы после победы закутаться во флаг страны.

Губерниев: Тут есть небольшой нюанс. Победа в эстафете – это классно. Но вот в личной гонке…

Вот была бы у тебя золотая награда, наверное, ты была бы более убедительна. Но сейчас я с тобой полностью не согласен, потому что это сравнение не совсем корректное.

Степанова: У меня есть олимпийский опыт, еще и побольше, чем у ребят, которые были у тебя две недели назад (речь о гребцах Захаре Петрове и Алексее Коровашкове – Sports).

Губерниев: А ты бы так же говорила, если бы наши гребцы стали призерами?

Степанова: Я бы все равно продолжала так говорить, потому что это не золото. Побеждать нужно громко – заявлять о себе и всему миру говорить, какие мы сильные, несмотря на все ваши палки в колеса.

Губерниев: Я правильно понял, что для тебя олимпийское серебро – не медаль?

Степанова: Я максималист в этом плане. Я к себе строго отношусь и так же с других спрашиваю.

***

Забавно, что о максимализме говорит человек, у которого 7 личных гонок на Кубке мира и ноль подиумов.

На Олимпиаде в Пекине Степанова бежала одну личную гонку – спринт, где стала седьмой.

Даже по юниорам феерии не было – золото в младшей категории в 2021-м и бронза по молодежи в 2022-м.

Про олимпийский опыт тоже смешно – Степанова считает менее опытным Алексея Коровашкова, который выступил уже на двух Олимпиадах. Что она хочет спросить с шестикратного чемпиона мира, который брал медали, когда Вероника ходила в детский сад?

Да и чем ее опыт богаче, чем у Захара Петрова, который поехал в Париж с неудобным в плане гребли партнером (оба гребут с одной стороны – это и помешало им в финале), да еще и стал дважды четвертым?

А зимой 2021-го «максималистка» Степанова скромно надеялась получить опыт на чемпионате мира и на победу не рассчитывала: «Рано или поздно придется соревноваться среди взрослых, а желание есть уже сейчас. Нужно как-то начинать конкурировать с людьми, которые годами нарабатывали технику, опыт.

Понятно, что сразу выиграть не получится, придется подождать, потерпеть, поработать. Сюда я приехала набираться опыта, подглядывать за соперниками».

Но тому же 22-летнему Петрову набираться опыта на главном старте, по мнению Степановой, видимо, не нужно.

После шоу перепалка продолжилась в соцсетях.

Степанова показала фото с награждения после победной эстафеты на Олимпиаде в Пекине и спросила: «Quest: Помогите Диме найти цвета российского флага на церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине.

Если МОК в 2022 году изо всех сил старался делать вид, что не знает, как выглядит наш триколор, это совсем не означает, что его там не было, правда?»

Губерниев быстро ответил:

«Ребята, напомните Веронике Степановой, что она стала олимпийской чемпионкой в составе команды ОКР (ROC) и гимн России в честь победы ROC не звучал.

И на пьедестале почета никто из чемпионок флагом нашим не размахивал, Ника, как же так? И гимн в микст-зоне после награждения тогда никто не спел… Это я еще добрый и про паралимпийцев Парижа Нику в прямом эфире не спросил».

А вы за кого?

Степанова обращается к вернувшейся Йохауг: «Ты меня дождись». Как же это смешно

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места

Фото: Oscar J Barroso/Keystone Press Agency, Vegard Geut/Keystone Press Agency, Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»