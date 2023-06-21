Перевозчиков о равных дистанциях: «Не очень положительно отношусь к этому. Все же женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина»

Олег Перевозчиков рассказал, как относится к равным дистанциям у женщин и мужчин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) уравнял мужские и женские дистанции в лыжных гонках на Олимпийских играх.

«Я, честно говоря, не очень положительно отношусь к этому. Все‑таки в связи со сменой программы соревнований надо менять и программу тренировочную.

Все же женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина. И при нагрузке во время соревновательной деятельности нужно, наверное, эту разницу учитывать. Люди взрослые, они реагировать могут по‑разному.

Но я отлично понимаю, что придет сезон, и соревноваться надо будет. Поэтому меньше разговоров – больше дела», – сказал тренер.