Перевозчиков о равных дистанциях: «Не очень положительно отношусь к этому. Все же женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Олег Перевозчиков Олимпиада-2026 Лыжи

Олег Перевозчиков рассказал, как относится к равным дистанциям у женщин и мужчин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) уравнял мужские и женские дистанции в лыжных гонках на Олимпийских играх.

«Я, честно говоря, не очень положительно отношусь к этому. Все‑таки в связи со сменой программы соревнований надо менять и программу тренировочную.

Все же женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина. И при нагрузке во время соревновательной деятельности нужно, наверное, эту разницу учитывать. Люди взрослые, они реагировать могут по‑разному.

Но я отлично понимаю, что придет сезон, и соревноваться надо будет. Поэтому меньше разговоров – больше дела», – сказал тренер.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Это просто треш какой- то теперь стафу будут бегать 7,5 км мужчины и женщины на равных
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