Вероника Степанова: «Зрелищность, посещаемость, ТВ-рейтинги должны стать меркой успешности спорта. Кому какое дело, сколько медалей завоевал тот или иной регион на ЧР?»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова оценила роль зрелищности и рейтингов в успешности спорта.

«Зрелищность, посещаемость, телевизионные рейтинги вообще должны стать той меркой, по которой оценивается успешность того или иного спорта. Задумайтесь: кому какое дело по большому счету, сколько медалей завоевал тот или иной регион на чемпионате России? Если бы Большунов был «регионом России», он занял бы пятое месте в таком зачете. Да и я бы, наверное, в десятку вошла.

При этом сейчас не 1974 год на дворе – можно относительно легко подсчитать, измерить, сколько человек посмотрело трансляции того же лыжного скиатлона, какого возраста и в каких регионах. Если лыжные гонки смотрело, условно, 10 000 девочек и мальчиков на Камчатке или в Архангельске – значит, я молодец, справляюсь с задачей. А если нет, то надо думать, как менять. Мне в том числе.

Слушайте, мы профессионалы увеселительного жанра, наша задача – развлекать публику. И продвигать при этом простые истины юному поколению: хочешь быть богатым и здоровым? Занимайся спортом с детства! Не станешь чемпионом? Ничего страшного – зато получишь крепкое тело, выносливость, научишься дисциплине и умению делать что-то через не могу!

Может быть, для кого-то вещи самоочевидные, но тинейджерам надо их повторять, демонстрировать, внушать. Нужны не только телепоказы, но и возможности для общения с болельщиками (особенно юными), и нужно время для этого», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

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3 комментария
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Сколько можно жевать одно и то же? Все копья по поводу спортивной медийности давно сломаны, и тут на арену выезжает Степанова на своем стареньком Росинанте с клеймом RT на тощем крупе.
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на голую степанову много народу не соберешь..
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