Вероника Степанова: «Зрелищность, посещаемость, ТВ-рейтинги должны стать меркой успешности спорта. Кому какое дело, сколько медалей завоевал тот или иной регион на ЧР?»

Вероника Степанова оценила роль зрелищности и рейтингов в успешности спорта.

«Зрелищность, посещаемость, телевизионные рейтинги вообще должны стать той меркой, по которой оценивается успешность того или иного спорта. Задумайтесь: кому какое дело по большому счету, сколько медалей завоевал тот или иной регион на чемпионате России? Если бы Большунов был «регионом России», он занял бы пятое месте в таком зачете. Да и я бы, наверное, в десятку вошла.

При этом сейчас не 1974 год на дворе – можно относительно легко подсчитать, измерить, сколько человек посмотрело трансляции того же лыжного скиатлона, какого возраста и в каких регионах. Если лыжные гонки смотрело, условно, 10 000 девочек и мальчиков на Камчатке или в Архангельске – значит, я молодец, справляюсь с задачей. А если нет, то надо думать, как менять. Мне в том числе.

Слушайте, мы профессионалы увеселительного жанра, наша задача – развлекать публику. И продвигать при этом простые истины юному поколению: хочешь быть богатым и здоровым? Занимайся спортом с детства! Не станешь чемпионом? Ничего страшного – зато получишь крепкое тело, выносливость, научишься дисциплине и умению делать что-то через не могу!

Может быть, для кого-то вещи самоочевидные, но тинейджерам надо их повторять, демонстрировать, внушать. Нужны не только телепоказы, но и возможности для общения с болельщиками (особенно юными), и нужно время для этого», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».