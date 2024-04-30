Степанова о словах Губерниева про неспортивную страну: «Пока у нас дети будут хотеть быть блогерами и звездами соцсетей, занятия спортом всегда будут на периферии сознания»

Вероника Степанова оценила слова Дмитрия Губерниева про «неспортивную страну».

«Россия – страна неспортивная» написал мой старший товарищ Дмитрий Губерниев. Отреагировали заслуженные ветераны спорта, депутаты Госдумы (иногда это одни и те же люди), даже сам уважаемый министр спорта высказался.

Я подождала, пока выскажутся действующие спортсмены – мало ли у нас олимпийских чемпионов, кто еще в строю, в бассейне, на стрельбище или на лыжне. Но действующие великие молчат. Тогда выскажусь я.

Пока у нас дети будут хотеть быть блогерами и звездами соцсетей с миллионами подписчиков и «красивой жизнью» в каждом посте, занятия спортом всегда будут на периферии сознания и внизу списка желаний.

Хотите по-настоящему спортивную страну? Делайте ЛОМов (лидеров общественного мнения – Sports) из профессиональных спортсменов, а не из начинающих музыкантов или моделей. «Матч ТВ» – хорошо, но мало. Где шоу со спортсменами на первой, второй и четвертой кнопках ТВ? Звездами не рождаются – их лепят, те, кому это полезно.

P. S. Блогеры и модели – тоже молодцы, те, кого я знаю, на тренировки ходят не реже многих про-спортсменов, атлетизм и здоровье всегда в моде», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своем телеграм-канале.