Степанова о словах Губерниева про неспортивную страну: «Пока у нас дети будут хотеть быть блогерами и звездами соцсетей, занятия спортом всегда будут на периферии сознания»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Государственная дума Олег Матыцин Министерство спорта России Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова оценила слова Дмитрия Губерниева про «неспортивную страну».

«Россия – страна неспортивная» написал мой старший товарищ Дмитрий Губерниев. Отреагировали заслуженные ветераны спорта, депутаты Госдумы (иногда это одни и те же люди), даже сам уважаемый министр спорта высказался.

Я подождала, пока выскажутся действующие спортсмены – мало ли у нас олимпийских чемпионов, кто еще в строю, в бассейне, на стрельбище или на лыжне. Но действующие великие молчат. Тогда выскажусь я.

Пока у нас дети будут хотеть быть блогерами и звездами соцсетей с миллионами подписчиков и «красивой жизнью» в каждом посте, занятия спортом всегда будут на периферии сознания и внизу списка желаний.

Хотите по-настоящему спортивную страну? Делайте ЛОМов (лидеров общественного мнения – Sports) из профессиональных спортсменов, а не из начинающих музыкантов или моделей. «Матч ТВ» – хорошо, но мало. Где шоу со спортсменами на первой, второй и четвертой кнопках ТВ? Звездами не рождаются – их лепят, те, кому это полезно. 

P. S. Блогеры и модели – тоже молодцы, те, кого я знаю, на тренировки ходят не реже многих про-спортсменов, атлетизм и здоровье всегда в моде», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своем телеграм-канале.

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10 комментариев
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А ты сама-то чем занимаешься и соответственно пропагандируешь? Не блогерством?
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Так же и про другое можно: пока у нас курьер будет зарабатывать больше заводских, пока менеджер больше прораба и так далее.

А вообще спорт для этого должен быть доступный и недорогой
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И как это кореллирует?! Степанова знает во сколько десятков раз блоггеров и детей мечтающих стать блоггерами в США? и что? у них прекрасно развит спорт и детский (детскую мировую серию по бейсболу вообще по ESPN показывают) и студенческий. И как-то это все сосуществует в одной стране, никто не ущемляется.
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А кто виноват, что дети хотят быть блогерами? Это дебильная ваша система обучения!
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Так бросай соцсети!
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Так мб деньги пускать не на пропаганду и шоу со спортсменами, а собственно, на развитие самого спорта?
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Какой же у Дениски всё-таки слог нафталинового совкового пропагандиста. Вроде бы пишет от лица молодой девахи, а даже не пытается в "хэллоу, феллоу кидс".

А по сути, чем дольше наш спорт в изоляции, тем меньше детей будут серьёзно рассматривать его в качестве своего будущего. Максимум, родители будут приводить в секцию чисто позаниматься для здоровья. Но реальную причину этого Дениска, конечно же, упоминать не станет.
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Здесь скорее подписчики всех этих блогеров предпочитают жить не своей жизнью, а жизнью этих самых звёзд соцсетей. Хочешь, занимайся спортом и ФК, нет, глазей как живёт Бузова и Клава Кока.
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Из соцсети порекомендовала завязывать с соцсетями...
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