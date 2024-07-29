Вероника Степанова: «Олимпиада – провинциальный стареющий родственник, который пытается вернуть внимание дикими танцами и ужимками»

Лыжница Вероника Степанова призвала реформировать Олимпийские игры.

«Я люблю следить за американской статистикой – у них там все моментально считается и публикуется: деньги, рейтинги. В США церемонию открытия Игр в Париже посмотрело 29 миллионов человек. Довольно много. Но такую же церемонию открытия Олимпиады в Лондоне в 2012-м смотрел 41 миллион.

Но главное не это – Супербоул, финал НФЛ, в этом году посмотрело 123 миллиона человек – это новый рекорд и в четыре с половиной раза больше, чем открытие Олимпиады! Я ничего не понимаю в американском футболе, и, как и большинству неамериканцев, он мне не интересен. Смотрю отрывки ради шоу до и в перерыве.

Самое главное признание успеха в музыкальном мире – быть приглашенным выступать в таком шоу (бесплатно, кстати). И вся Америка целый год обсуждает, кто будет петь национальный гимн перед началом матча.

Вот как должны выглядеть успешные спортивные соревнования в 2024 году. Олимпиада на этом фоне – провинциальный стареющий родственник, который пытается вернуть внимание дикими танцами и ужимками.

Мне скажут: как вообще можно сравнивать командные виды спорта с Олимпиадой?! Хорошо, давайте исключим футбол, баскетбол, хоккей, крикет, бейсбол – допустим, что они по определению более популярны. Но в индивидуальных видах спорта тоже все не слишком хорошо, мягко говоря. <...>

Я хочу, чтобы профессиональный спорт менялся вместе с миром, в котором мы живем. Чтобы появлялись новые соревнования, которые будут смотреть больше людей, а не меньше. Чтобы спортсмены в них были главными действующими лицами – как в теннисе, боксе или UFC, а не второстепенными персонажами.

Чтобы спорт работал на укрепление национальной гордости, духа страны – да, как с гимном перед Супербоулом. Олимпиады не надо отменять. Но их нужно реформировать и делать это быстро», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжных гонках Степанова.