Вероника Степанова: «Олимпиада – провинциальный стареющий родственник, который пытается вернуть внимание дикими танцами и ужимками»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Лондон-2012 Супербоул НФЛ открытие Олимпиада-2024 Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова призвала реформировать Олимпийские игры.

«Я люблю следить за американской статистикой – у них там все моментально считается и публикуется: деньги, рейтинги. В США церемонию открытия Игр в Париже посмотрело 29 миллионов человек. Довольно много. Но такую же церемонию открытия Олимпиады в Лондоне в 2012-м смотрел 41 миллион.

Но главное не это – Супербоул, финал НФЛ, в этом году посмотрело 123 миллиона человек – это новый рекорд и в четыре с половиной раза больше, чем открытие Олимпиады! Я ничего не понимаю в американском футболе, и, как и большинству неамериканцев, он мне не интересен. Смотрю отрывки ради шоу до и в перерыве.

Самое главное признание успеха в музыкальном мире – быть приглашенным выступать в таком шоу (бесплатно, кстати). И вся Америка целый год обсуждает, кто будет петь национальный гимн перед началом матча.

Вот как должны выглядеть успешные спортивные соревнования в 2024 году. Олимпиада на этом фоне – провинциальный стареющий родственник, который пытается вернуть внимание дикими танцами и ужимками.

Мне скажут: как вообще можно сравнивать командные виды спорта с Олимпиадой?! Хорошо, давайте исключим футбол, баскетбол, хоккей, крикет, бейсбол – допустим, что они по определению более популярны. Но в индивидуальных видах спорта тоже все не слишком хорошо, мягко говоря. <...>

Я хочу, чтобы профессиональный спорт менялся вместе с миром, в котором мы живем. Чтобы появлялись новые соревнования, которые будут смотреть больше людей, а не меньше. Чтобы спортсмены в них были главными действующими лицами – как в теннисе, боксе или UFC, а не второстепенными персонажами.

Чтобы спорт работал на укрепление национальной гордости, духа страны – да, как с гимном перед Супербоулом. Олимпиады не надо отменять. Но их нужно реформировать и делать это быстро», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжных гонках Степанова.

65 комментариев
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Пока идет Олимпиада, в россии продолжается турнир по художественному кринжу.
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Гонка желающих сказать как им безразлично.
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Ровно как и гострайтер Степановой
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Это все понятно. Что там с выборами в США - очень хочется узнать её мнение.
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Это Степанова-то рассказывает про "ужимки"?))) Нню-ню...
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Олимпиада это лишь мелкое первенство водокачки эпохи Игр БРИКС
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Так можно участвовать в играх БРИКС. Веронике стоит попробовать, пусть даже в летних видах. В некоторых видах спорта любой бездарь сможет претендовать на бронзу или даже серебро.
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"Я хочу, чтобы профессиональный спорт менялся вместе с миром, в котором мы живем. Чтобы появлялись новые соревнования, которые будут смотреть больше людей, а не меньше."

Ну так ведь появились на ОИ серфинг, брейкданс, на зимних давно уже представлен фристайл и сноуборд. И наоборот, все время идут разговоры о том, что устаревшие виды спорта нужно убирать, вроде вольной борьбы и разнообразных метаний молотов и дисков.
Веронике хочется, чтобы ОИ менялись, а многим в мире наоборот, Олимпиада привлекает своей консервативностью. На вкус и цвет...
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Надо почитать, что говорили все те, кто сейчас говорит плохо и очень плохо об Олимпиаде, несколько лет назад, когда она была в Сочи и как все стремились туда попасть. Да, и, вообще, про все Олимпиады до Токио. И всех Вьяльбль и иных послушать, зачем они раньше-то в Олимпиаде участвовали и, вообще, зачем Россия подавала заявку и проводила в Сочи её, если это очень плохо. Мне кажется, что в словаре Даля, напротив слова "Лицемер", должны быть фотографии Вяльбе, Степановой, Фетисова, Третьяка и т.д.
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Ответ Николай Козлов
Гонка желающих сказать как им безразлично.
А на какую дистанцию?
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кому как. я вот сейчас просто не могу разорваться что смотреть. дюдо пока смотрю. полуфинал женский. не знаю как там в париже, но по ТВ атмосфера хорошая чувствуется.
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«Национальная гордость, гимн, бла бла». Спорт вне политики или «вы не понимаете, это другое»?
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Ты одна осталась, чью ересь мы ещё не читали тут.
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Долго же она терпела)
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Ответ MikhaL
Так можно участвовать в играх БРИКС. Веронике стоит попробовать, пусть даже в летних видах. В некоторых видах спорта любой бездарь сможет претендовать на бронзу или даже серебро.
В синхронке среди мужиков на брикс железно с бронзой была бы
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Ответ Николай Козлов
Гонка желающих сказать как им безразлично.
Очередь!
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Вероника, там впереди олимпиады в Италии и СыШыА. Их тоже придётся не смотреть..
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Ответ Фан Рубина
Комментарий скрыт
Где один участник, он же победитель? Видели.
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"Я люблю следить за американской статистикой". С таким хобби Степашку замуж никто не возьмет)))
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кто это вообще и главное зачем ??? 😂😂😂😂😂
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Не верю в игры БРИКС. Интереса у людей от разматывания индийцев и китайцев не будет. Вся суть олимпиад для народа - СПОРТ ЭТО ВОЙНА, НАШИХ ПРОТИВ ЧУЖИХ. Внешне можно сделать офигительное открытие, красивую картинку, раздать билеты бесплатно - но внутри будет просто пресная невкусная пустота.
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Игры брикс сколько посмотрело?
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Спорт изначально был предназначен для зрителей на трибунах. Во 2й половине XX века его начали ценить и за зрелищность/красоту трансляций в медиа. Соревнования привлекают к себе внимание духом соперничества и интриги, а общество - к занятиям спортом. Из этих составляющих и складывается зрительский интерес/кол-во просмотров Олимпиад, к примеру.
И только провинциал.любительницы попиариться за гос.счет делают упор на укреплении национал.гордости, для блага стареющих российских антиреформаторов онли.
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..., а Игры Дружбы - амбициозный и молодой конкурент, будущее которого сломит бесперспективный и выживший себя лгбт-пятиколечный проект.
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Ответ Наильевна
Надо почитать, что говорили все те, кто сейчас говорит плохо и очень плохо об Олимпиаде, несколько лет назад, когда она была в Сочи и как все стремились туда попасть. Да, и, вообще, про все Олимпиады до Токио. И всех Вьяльбль и иных послушать, зачем они раньше-то в Олимпиаде участвовали и, вообще, зачем Россия подавала заявку и проводила в Сочи её, если это очень плохо. Мне кажется, что в словаре Даля, напротив слова "Лицемер", должны быть фотографии Вяльбе, Степановой, Фетисова, Третьяка и т.д.
Почему только до Токио? Многие из главных ораторов и в Пекине вплоть до закрытия 20.02.2022 громко радовались всему происходящему. Это уже через пару дней Олимпиада резко сгнила.
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Какое-то массовое помешательство🤷🏻‍♂️ Без таких комментариев спортсменам выплаты прекращают?
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Ответ doctor3006
С "серебром" же.
Серебро у Вяльбе
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НУ НЕ ЗАВИДУЮ Я, НЕ ЗАВИДУЮ! Потом, когда ее в 26 году не пустят никуда, две недели проревет в подушку
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Ответ Dr. Heisenberg
Это все понятно. Что там с выборами в США - очень хочется узнать её мнение.
Ты бы ещё её о госдолге спросил. Тогда до конца дня читали бы цитаты ее спитча.
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Ответ Фанат Сан-Марино
А на какую дистанцию?
Пока кто-нибудь не загнется. Один такой забег был, 70 лет продолжался.
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