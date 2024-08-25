Устюгов стал 4-м в спринте на чемпионате Коми по лыжероллерам, победил Вокуев

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов занял 4-е место в спринте и 10-е в «разделке» на чемпионате Коми по лыжероллерам.

Обе мужских гонки выиграл Ермил Вокуев.

Лыжероллеры

Чемпионат Республики Коми

Сыктывкар

25 августа

Спринт, свободный стиль, финалы

Мужчины

1. Ермил Вокуев – 2.41,64

2. Степан Дуркин – 1,40

3. Андрей Мельниченко – 1,43

4. Сергей Устюгов – 10,09

Женщины

1. Полина Порошкина – 3.10,18

2. Кристина Гавриленко – 10,54

3. Алина Сопова – 12,18

24 августа

Раздельный старт, классический стиль

Мужчины, 15 км

1. Ермил Вокуев – 32.20,8

2. Андрей Парфенов – 32,4

3. Степан Дуркин – 1.13,4...

6. Андрей Мельниченко – 1.59,2...

10. Сергей Устюгов – 2.52,9

Женщины, 10 км

1. Мария Чупрова – 27.15,5

2. Наталья Зюзева – 12,0

3. Полина Порошкина – 16,1