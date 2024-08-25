Устюгов стал 4-м в спринте на чемпионате Коми по лыжероллерам, победил Вокуев
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов занял 4-е место в спринте и 10-е в «разделке» на чемпионате Коми по лыжероллерам.
Обе мужских гонки выиграл Ермил Вокуев.
Чемпионат Республики Коми
Сыктывкар
25 августа
Спринт, свободный стиль, финалы
Мужчины
1. Ермил Вокуев – 2.41,64
2. Степан Дуркин – 1,40
3. Андрей Мельниченко – 1,43
4. Сергей Устюгов – 10,09
Женщины
1. Полина Порошкина – 3.10,18
2. Кристина Гавриленко – 10,54
3. Алина Сопова – 12,18
24 августа
Раздельный старт, классический стиль
Мужчины, 15 км
1. Ермил Вокуев – 32.20,8
2. Андрей Парфенов – 32,4
3. Степан Дуркин – 1.13,4...
6. Андрей Мельниченко – 1.59,2...
10. Сергей Устюгов – 2.52,9
Женщины, 10 км
1. Мария Чупрова – 27.15,5
2. Наталья Зюзева – 12,0
3. Полина Порошкина – 16,1