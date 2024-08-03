Вероника Степанова: «Ощущение, что многие наши ветераны пера и микрофона застряли в прошлом веке. Им не понять, что золото ОИ – еще не все в жизни спортсмена и человека»

Теги плавание сборная России жен лыжные гонки Вероника Степанова Евгения Чикунова Лыжи

Вероника Степанова считает, что «ветераны пера и микрофона застряли в прошлом».

«Слежу за шумом, которые поднялся вокруг Жени Чикуновой и не могу отделаться от ощущения, что многие ветераны пера и микрофона наши застряли в прошлом веке. Никак им не понять, что золото Олимпиады – это еще не все в жизни спортсмена и человека.

Кстати, в Древней Греции «нейтральных атлетов» не было – родной город, полис, снаряжал и отправлял. Если полису нужно было – гражданин выступал. Нет – сидел дома. Как насчет вернуться в такой «прошлый век»?» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.

Пловчиха Чикунова отказалась от участия в Играх-2024 в Париже. Позже в финале Кубка России она превзошла результаты олимпийских чемпионок на двух дистанциях.

🤦‍♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!

МОК пересмотрел итоги Олимпиады-1900. А ведь древним грекам тоже стоит напрячься

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Золото Олимпиады - ничто.

Жажда (бюджетных денег) - всё.
+172
-11
+161
хахах, а чего ж тогда 3 года назад 24/7 на всех каналах Ои показывали и каждый выпуск новостей начинали с подсчета медалей? а уж когда депутатью русский дом разрешали, там такие пьянки-сранки устраивали, что вся олимпийская деревня гремела? чиновников с биланами сотнями завозили, каждую медальку обсасывали по тв, а потом квартирами-машинами-стипендиями-местами в госдуме заваливали олимпиоников? пока нам на дверь не указали, именно ОИ и были главной ценностью в жизни спорта и государства. когда вернут, все повторится вмиг.
+93
-5
+88
Ответ Иван Балашов
Золото Олимпиады - ничто. Жажда (бюджетных денег) - всё.
Это обычная подлость - сама-то выступила на ОИ и медальку получила, а других учит, что "это не главное в жизни"☝️🤬
+77
-7
+70
У спортсменов, которых не ждет место в парламенте своей страны, это одна из самых важных вех в жизни. А в современной России, конечно, ОИ для спортсменов такое себе. Главное кресло в госдуме выбить и жизнь удалась
+45
-9
+36
а что в жизни именно спортсмена может быть выше золота ОИ?
+39
-6
+33
Ответ Ajvengo
хахах, а чего ж тогда 3 года назад 24/7 на всех каналах Ои показывали и каждый выпуск новостей начинали с подсчета медалей? а уж когда депутатью русский дом разрешали, там такие пьянки-сранки устраивали, что вся олимпийская деревня гремела? чиновников с биланами сотнями завозили, каждую медальку обсасывали по тв, а потом квартирами-машинами-стипендиями-местами в госдуме заваливали олимпиоников? пока нам на дверь не указали, именно ОИ и были главной ценностью в жизни спорта и государства. когда вернут, все повторится вмиг.
колебание с генеральной линией никто не отменял )))))))
+21
-1
+20
вот и побежишь ты Степанова скоро на Донбасс на лыжах, потому что Полису так нужнее
+25
-5
+20
Вероника, любой человек и спортсмен, в частности, самостоятельно расставляет жизненные приоритеты. Для Андреевой и Шнайдер золото ОИ имеет значение, для Чикуновой нет. И ветераны пера и микрофона здесь не причем. Не им решать за человека как ему поступать.
+22
-2
+20
О,вылезло,существо...конечно, тебе место депутата важнее,нализваешь с малолетства на него
+17
-3
+14
Уважаю честных людей. Зря не договорила, что важнее деньги и теплое местечко поближе к вождю
+15
-2
+13
Державное мышление и невежество этой дамочки достигло Древней Греции.
+9
-5
+4
Конечно, главное придуманные победы над чемпионами ОИ
+10
-6
+4
С чего эта не слишком умная дама решила, что она вправе учить других людей жизни?
Что должны писать журналисты - не её проблема.
Или это опять пишет её сердечный друг?
+6
-3
+3
Абсолютно никто не сомневается, что Чикунова очень счастлива иметь на шее золото кубка, вместо золота ОИ
+5
-2
+3
Ответ Даня Чебыкин
а что в жизни именно спортсмена может быть выше золота ОИ?
Ну если про спортивную жизнь человека, который серьезно и долгое время тренировался: ничего, за исключением, конечно, футболистов (у них ЧМ считается круче), да и то, не все футболисты (например Холланд или Левандовски) выступают за сборные, способные выиграть ЧМ☝️🤷
+4
-1
+3
Ответ Dr. Heisenberg
Державное мышление и невежество этой дамочки достигло Древней Греции.
Вряд ли Степанова знает что-либо о Древней Греции, кроме того что она где-то в Греции.
Это пишет не она, абсолютно точно.
+4
-2
+2
Ну мы уже поняли, что титул "Победитель чемпиона ОИ" куда круче, ага
+4
-2
+2
Ответ Даня Чебыкин
значит ты не спортсмен.
А кто по-твоему спортсмен? Нигде нет требований к морально-этической составляющей. Можно быть хорошим спортсменом и морально разложившимся человеком, примеров достаточно
+2
0
+2
Вот игры «БРИКС» выиграть — это другое дело, это престиж, а олимпиада — это так.
+4
-2
+2
Смогла бы справиться Чекунова с давлением в финальном заплыве в Париже неизвестно это не кубок страны. Пловцы жалуются что в бассейне « медленная вода « поэтому практически рекордов нет
+5
-3
+2
Когда такая медаль уже есть, все ассоциированные с ней плюшки оприходованы, можно и поморализировать. Что до Греции, так в тех играх женщины вообще не участвовали. За «прошлый век» сама написала, сама посарказмировала.
+2
0
+2
Ну а что тогда в жизни спортсмена важнее олимпиады? А ну конечно, кресло в думе
+6
-4
+2
Степанова намекает что выше золота Олимпийских игр - депутатство ( вот где настоящая жизнь).
+5
-3
+2
Главное - целовать нужные булки, да, Вероника?
+4
-2
+2
Вот сидел-сидел себе дядя, писал речи для чиновников, а на досуге книги про попаданцев, а теперь вот голову ломай как от имени молодой лыжницы писать про полисы в Древней Греции, и кто такой этот ваш кринж, о котором ему все в ответ пишут. Непростая работа.
+3
-2
+1
А что в античных ОИ в Греции соперевновались женщины? Это Степанова в такой век хочет вернуться?
+2
-1
+1
Ответ Даня Чебыкин
а что в жизни именно спортсмена может быть выше золота ОИ?
Для игроков в американский футбол - победа в Супербоуле ))
+1
0
+1
Ответ Йенс Мустерманн
Для игроков в американский футбол - победа в Супербоуле ))
это скорее исключение из правил. сюда же можно и кубок стэнли приписать, что там в нба разыгрывают.
ну и как выше упомянули футболистов.
+2
-1
+1
Они застряли в западной заднице головой.
0
0
0
Степанова имеет право говорить такое, она была Ол.чемпионкой и теперь также , как и другие российские спортсмены отстранена от международных стартов. А те кто ее хейтит на Спортсру, только и могут плеваться на продавленном диване.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий