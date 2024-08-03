Вероника Степанова: «Ощущение, что многие наши ветераны пера и микрофона застряли в прошлом веке. Им не понять, что золото ОИ – еще не все в жизни спортсмена и человека»
Вероника Степанова считает, что «ветераны пера и микрофона застряли в прошлом».
«Слежу за шумом, которые поднялся вокруг Жени Чикуновой и не могу отделаться от ощущения, что многие ветераны пера и микрофона наши застряли в прошлом веке. Никак им не понять, что золото Олимпиады – это еще не все в жизни спортсмена и человека.
Кстати, в Древней Греции «нейтральных атлетов» не было – родной город, полис, снаряжал и отправлял. Если полису нужно было – гражданин выступал. Нет – сидел дома. Как насчет вернуться в такой «прошлый век»?» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.
Пловчиха Чикунова отказалась от участия в Играх-2024 в Париже. Позже в финале Кубка России она превзошла результаты олимпийских чемпионок на двух дистанциях.
🤦♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!
МОК пересмотрел итоги Олимпиады-1900. А ведь древним грекам тоже стоит напрячься
Жажда (бюджетных денег) - всё.
Что должны писать журналисты - не её проблема.
Или это опять пишет её сердечный друг?
Это пишет не она, абсолютно точно.
ну и как выше упомянули футболистов.