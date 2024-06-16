«Будет увеличено количество гонок на финале Кубка России». Бородавко рассказал о календаре сезона-2024/25

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Юрий Бородавко рассказал о календаре лыжного сезона-2024/25.

«Перенесенные с чемпионата России-2024 гонки на 30 и 50 км свободным стилем пройдут в конце декабря в Кирово-Чепецке после завершения этапа Кубка России.

На чемпионате России 2025 года в Казани не будет длинных гонок на 30 и 50 км классическим стилем, они пройдут в Сыктывкаре, где в предстоящем сезоне также будет этап Кубка России.

Кроме того, будет увеличено количество гонок на финале Кубка России в Кировске», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

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