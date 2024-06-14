Вероника Степанова: «Ягодицы играют важнейшую роль в улучшении демографии, направляя мысли в соответствующее русло»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) фото Екатерина Мошкова Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова поучаствовала в челлендже с демонстрацией ягодиц.

«Принимаю эстафету от Кати Мошковой.

Ну что ж, ягодицы, как известно, отвечают за отведение, разгибание, внутреннее и внешнее вращение бедра, а также стабилизацию тазобедренных суставов.

И еще они играют важнейшую роль в улучшении демографии, направляя мысли в соответствующее русло.

А кому не нравится такой подход – тот против президентской программы увеличения народонаселения страны! Есть такие тут?!» – написала олимпийская чемпионка в эстафете.

Вероника Степанова: «Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь – чаще раздеваться на камеру»

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11 комментариев
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Что-то мои мысли не направились. Как на пацана глянул.
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Испанский стыд
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Степанова продемонстрировала перспективы своего участия в международных соревнованиях...
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Разве не тупик, развивать демографию через "ягодицы"? Демография через детородные органы развиваются...
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И ещё они играют важнейшую роль в улучшении демографии, направляя мысли в соответствующее русло.

В смысле - а идите вы все в ..... со своими программами.
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Народонаселение... есть в этом что-то скотоводческое
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Что же они все приближенные к власть имущим и сами власть имущие так зацыклине *опе покая она им никому не дает бедные мало что ума нет так еще видимо и в сексе полное не удовлетворение, а сТепановой могу посоветовать быстро в роддом выполнять демографическую программу пРезидента, а то всех призывает а сама с мИлоновыми увиливают тем более у последнего опыт имеется.
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К демографии относятся бёдра, а ягодицы для удовольствия
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Ответ velesss
Что же они все приближенные к власть имущим и сами власть имущие так зацыклине *опе покая она им никому не дает бедные мало что ума нет так еще видимо и в сексе полное не удовлетворение, а сТепановой могу посоветовать быстро в роддом выполнять демографическую программу пРезидента, а то всех призывает а сама с мИлоновыми увиливают тем более у последнего опыт имеется.
Ну, кстати, да, а почему это Милонов до сих пор не рожает? Надо выполнять указ президента! Благо врачи в наше время и не такое организовать могут!
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Глядя на эту фотку, Ким Кардашьян нервно курит...
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Ну, тут, конечно, ягодицы ниже среднего, даже у моей жены в разы лучше (а она не спортсменка, хотя была ею 15 лет назад), но вот мысль основную поддерживаю.
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