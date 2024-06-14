Вероника Степанова: «Ягодицы играют важнейшую роль в улучшении демографии, направляя мысли в соответствующее русло»

Лыжница Вероника Степанова поучаствовала в челлендже с демонстрацией ягодиц.

«Принимаю эстафету от Кати Мошковой.

Ну что ж, ягодицы, как известно, отвечают за отведение, разгибание, внутреннее и внешнее вращение бедра, а также стабилизацию тазобедренных суставов.

И еще они играют важнейшую роль в улучшении демографии, направляя мысли в соответствующее русло.

А кому не нравится такой подход – тот против президентской программы увеличения народонаселения страны! Есть такие тут?!» – написала олимпийская чемпионка в эстафете.

Вероника Степанова: «Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь – чаще раздеваться на камеру»