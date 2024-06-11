Вероника Степанова: «Ментальность «все, как там» надо менять. Важно не копировать больше «международные стандарты» из прошлого века. Они у-ста-ре-ли»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова считает, что российский спорт должен перестать жить мировыми стандартами, которые устарели.

«Сборная страны» — это не только и не столько те, кого отобрала своя спортивная федерация. Настоящая сборная в большинстве видов спорта — это атлеты на контракте с Центром спортивной подготовки сборных команд России, государственной организацией. В этот контракт легко вписать обязательства по развитию и пропаганде спорта.

Хочешь получать зарплату — проводи уроки спортивного мастерства с детьми, проводи встречи с болельщиками. Сложно и времени нет? Учись, ищи, оптимизируй, отказывайся от каких-то развлечений.

В конце концов, такие же требования в моих контрактах с личными спонсорами — несколько раз в год я должна участвовать в их мероприятиях по продвижению бренда. Большинство из нас и так с молодежью работает, но это все на уровне «тренер попросил». Никакой системы и все в последний момент, экспромтом.

Я не люблю экспромты, я не люблю «вводные» и хаос. Все мои успехи — за счет дисциплины, подготовки и организации. И я хотела бы не только знать, где и когда пройдет мой тренировочный сбор в октябре (с апреля знаю, готовлюсь), но и в какой день я встречаюсь с молодыми лыжниками и в каком формате.

ЦСП — мощная организация. Не только работодатель, но и организатор. В этом году был «оператором», устроителем нашего главного турнира года — Спартакиады. У меня вопрос: ну и зачем нам именно 6 гонок там? Потому что так на Олимпиаде и чемпионатах мира?

Вот эту ментальность «все, как там» и надо менять. Вместо одной или даже двух гонок можно провести мастер-классы с лучшими, условно, пятнадцатилетними лыжниками Сибири и Дальнего Востока. Да хоть шоу-эстафету с участием произвольно выбранных с трибун зрителей!

Важно не копировать больше «международные стандарты» из прошлого века. Они у-ста-ре-ли!» – написала .