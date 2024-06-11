Вероника Степанова: «Ментальность «все, как там» надо менять. Важно не копировать больше «международные стандарты» из прошлого века. Они у-ста-ре-ли»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Центр спортивной подготовки Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова считает, что российский спорт должен перестать жить мировыми стандартами, которые устарели. 

«Сборная страны» — это не только и не столько те, кого отобрала своя спортивная федерация. Настоящая сборная в большинстве видов спорта — это атлеты на контракте с Центром спортивной подготовки сборных команд России, государственной организацией. В этот контракт легко вписать обязательства по развитию и пропаганде спорта.

Хочешь получать зарплату — проводи уроки спортивного мастерства с детьми, проводи встречи с болельщиками. Сложно и времени нет? Учись, ищи, оптимизируй, отказывайся от каких-то развлечений.

В конце концов, такие же требования в моих контрактах с личными спонсорами — несколько раз в год я должна участвовать в их мероприятиях по продвижению бренда. Большинство из нас и так с молодежью работает, но это все на уровне «тренер попросил». Никакой системы и все в последний момент, экспромтом.

Я не люблю экспромты, я не люблю «вводные» и хаос. Все мои успехи — за счет дисциплины, подготовки и организации. И я хотела бы не только знать, где и когда пройдет мой тренировочный сбор в октябре (с апреля знаю, готовлюсь), но и в какой день я встречаюсь с молодыми лыжниками и в каком формате.

ЦСП — мощная организация. Не только работодатель, но и организатор. В этом году был «оператором», устроителем нашего главного турнира года — Спартакиады. У меня вопрос: ну и зачем нам именно 6 гонок там? Потому что так на Олимпиаде и чемпионатах мира?

Вот эту ментальность «все, как там» и надо менять. Вместо одной или даже двух гонок можно провести мастер-классы с лучшими, условно, пятнадцатилетними лыжниками Сибири и Дальнего Востока. Да хоть шоу-эстафету с участием произвольно выбранных с трибун зрителей!

Важно не копировать больше «международные стандарты» из прошлого века. Они у-ста-ре-ли!» – написала Степанова

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2 комментария
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Так мы и не копируем, у нас свои стандарты - привезти студентов из неблагополучных стран, готовых на все за еду, и хорошенечко их так обыграть основой сборной, во славу российского спорта, партии и вождя.

Свой, особенный путь.
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Удивительная глупость. Если следовать рекомендации Степановой, то получается что заключение контракта это гарантия попадания в сборную и само-собой регулярного получения денег. И никакой конкуренции, кто сумел во-время подсуетится с контрактом, обеспечил постоянный вызов в сборную.
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