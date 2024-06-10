Призер чемпионата России в лыжном двоеборье Овсянников дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский двоеборец Александр Овсянников дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Спортсмену вменяют нарушение общероссийских антидопинговых правил в пунктах 4.1 (наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе) и 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода).

Дисквалификация отсчитывается с 8 февраля 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 31 марта 2023-го.

Овсянникову 27 лет. Он призер чемпионатов России и этапов Кубка страны по лыжному двоеборью.