Вероника Логинова: «Хотим похвалить ОКР, Минспорт, РУСАДА. Мы можем говорить, что количество антидопинговых нарушений существенно сократилось»

Теги допинг ОКР РУСАДА Министерство спорта России Вероника Логинова Легкая атлетика

Вероника Логинова похвалила ОКР, Минспорт и РУСАДА за работу по антидопингу.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Логинова отметила сокращение числа нарушений антидопинговых правил в 2024 году.

«Хотим похвалить всех: Олимпийский комитет России (ОКР), министерство спорта, РУСАДА, потому что мы можем говорить, что количество нарушений антидопинговых правил существенно сократилось по статистике, которую мы видим.

На 70% в этом году сократилось количество случаев при сохранении такого же обьема и качества тестирования. Я думаю, что мы все согласимся с тем, что работа ведется огромная. Наша основная цель – это профилактика в виде образовательных мероприятий.

РУСАДА – это ваш друг. Это коллектив из вдохновляющих людей, которые помогут вам разобраться в любой сложной ситуации. Мы искренне верим в то, что мы делаем, несмотря на то, что нам бывает очень сложно. Мы видим, что все делаем правильно вместе с ОКР», – сказала Логинова на Международном форуме юных олимпийцев в Москве.

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План по допинговым нарушениям есть? Ну, как по охвату спортом.
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