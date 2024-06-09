«Антидопинговые правила должны соблюдаться не только профессионалами, но и любителями». В РУСАДА раскритиковали проведении забега с участием дисквалифицированных атлетов

В РУСАДА высказались о проведении забега с участием дисквалифицированных атлетов.

8 июня триатлонистка Валентина Рясова, отбывающая дисквалификацию за допинг, одержала победу в бокс-забеге на 10 км в Ярославле. Третье место заняла бегунья на средние и длинные дистанции Елена Коробкина, также дисквалифицированная за допинг.

Победа на 10-километровке у мужчин и женщин оценивалась организаторами в 600 тысяч рублей, третье место – в 100 тысяч рублей.

«Участие спортсменов, отбывающих дисквалификацию, в коммерческих стартах не запрещено Всемирным антидопинговым кодексом, устанавливать регламенты и правила участия – сфера ответственности организаторов.

Но наша позиция – антидопинговые правила должны соблюдаться не только профессиональными спортсменами, но и любителями.

Цель работы РУСАДА – формирование нулевой терпимости общества к допингу. Подобный пример далеко не способствует достижению данной цели.

В мае на конференции РУСАДА поднимало вопрос о необходимости допинг-контроля в массовом спорте. Эта тема вызвала жаркую дискуссию, мы услышали разные мнения.

Вопрос расширения сферы применения правил необходимо обсудить с участием надзорных органов, а также органов законодательной и исполнительной власти», – заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.