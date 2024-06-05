Юрий Бородавко: «К сбору в Малиновке, который начнется 11 июня, Большунов должен быть в оптимальном состоянии»
Бородавко прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем у Большунова.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Александр Большунов не смог завершить сбор в Кисловодске.
«У Саши были симптомы, которые никак не проходили. Болело горло, потом все опустилось ниже. Конечно, это мешало тренироваться, поэтому приняли решение отпустить его на самоподготовку раньше времени.
Но ничего страшного, к сбору в Малиновке, который начнется 11 июня, он должен быть в оптимальном состоянии», – сказал Бородавко.