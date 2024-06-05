Юрий Бородавко: «К сбору в Малиновке, который начнется 11 июня, Большунов должен быть в оптимальном состоянии»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Бородавко прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем у Большунова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Александр Большунов не смог завершить сбор в Кисловодске.

«У Саши были симптомы, которые никак не проходили. Болело горло, потом все опустилось ниже. Конечно, это мешало тренироваться, поэтому приняли решение отпустить его на самоподготовку раньше времени.

Но ничего страшного, к сбору в Малиновке, который начнется 11 июня, он должен быть в оптимальном состоянии», – сказал Бородавко.

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