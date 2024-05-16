Вяльбе о переходе Терентьевых к Сорину: «Я ожидала чего-то подобного. На месте Саши я бы ушла чуть раньше – было видно, что прогресса нет»

Вяльбе высказалась о переходе Натальи и Александра Терентьевых в группу Сорина.

Ранее лыжники тренировались в группе Юрия Бородавко.

«Я ожидала чего-то подобного. На месте Саши я бы ушла чуть раньше – было видно, что прогресса нет. Идет регресс, даже не остановка, а реальный регресс.

Что касается Натальи, то когда ты много-много лет – идет притупление в отношениях друг к другу. Наверное, иногда нужно даже поменять. Не факт, что это будет навсегда. Не факт, что это будет лучше, чем было. Самое главное, что они не жгли мосты, все были предельно корректны.

Они сразу сказали Юрию Викторовичу, что очень благодарны за все. Не то что «ой, ты надоел, мы уже наелись у тебя».

Если бы это было лет шесть назад, то тренеры бы между собой уже вряд ли разговаривали. Но тренеры наконец-то стали друг друга понимать, слышать, стали относиться друг к другу по-другому. Почему не поэкспериментировать? Я ничего плохого не вижу.

Мне кажется, у Юрия Викторовича после Олимпиады наступил такой момент, как был у Олега Перевозчикова. Когда и говорила: «Олег, может, вернуться в Удмуртию и потом опять приходить?» Потому что я вижу, что глаза так не горят. Он уже где-то расслабился, уже такие вершины взяты. И на спортсменов ты уже не хочешь рявкать, как на молодых – ну что ты по большому счету уже можешь им сказать? Уже веришь, что они все делают. А они тебя уже тоже так не слышат. Мне кажется, это нормальный процесс. Я не думаю, что мы сейчас что-то из-за этого проиграем.

Но Сане надо наизнанку вывернуться и провериться у врачей. Такое количество болезней – это нереально. Он, Артем Мальцев, Денис Спицов болели с утра до ночи. Ванька Якимушкин… У Якимушкиных часто болел ребенок. Когда ты заболеваешь от ребенка, то всегда тяжелее переносишь. Надеюсь, они скорректируют пребывание ребенка, все-таки отдадут бабушке.

Ведь Большунов не всегда ездит с Аней (женой). Все говорят: «Ну вот, а Саня…» Я говорю: посмотрите, сколько раз были Аня и Ева рядом с Сашей.

А эти тренируются все время рядом, потому что мама и папа должны тренироваться, еще и нянька, которая тренер. Надеюсь, они за весну, по крайней мере, нормального иммунолога найдут, пройдут все анализы», – сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову.