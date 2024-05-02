Елена Вяльбе: «Зачем приглашать норвежцев в Россию? Даже Клэбо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия»

Теги лыжные гонки ФЛГР сборная Норвегии Елена Вяльбе Политика Йоханнес Клэбо Лыжи

Вяльбе заявила, что не собирается приглашать иностранцев на российские старты.

– Многие федерации сейчас стараются обеспечить своим турнирам международный статус. В том же биатлоне идет очень жесткое соперничество с белорусами, благодаря которому обе страны друг друга толкают вперед. Есть ли такая необходимость в вашем виде спорта? Или при столь высокой внутренней конкуренции чужие лидеры ни к чему?

– Дело в том, что абсолютно всех лидеров мирового лыжного спорта мы знаем в лицо. И все они выступают на Кубке мира.

К нам они не поедут ни за какие деньги. Не говоря уже о том, что звать сюда кого-то насильно и платить им деньги за участие на мой взгляд – преступление.

Никто ведь не грустит, что нас нет на тех же этапах Кубка мира. Более того, еще и грязью поливают всячески.

Зачем мне пытаться приглашать каких-то норвежцев, когда даже Йоханнес Клэбо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия? – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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8 комментариев
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Из хорошей спортсменки вырос херовый чел
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Тебя что ли приглашать ? Мымра 🤡
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Зачем ежедневно упоминать каких-то новержцев, когда страна и лично император сделали для тебя всё? Игры брикс, игры дружбы, доброй воли, милосердия, хренову гору всевозможных спартакиад. Успешные, сверхпопулярные и мегаприбыльные проекты, которым все завидуют. Пора перебороть стокгольмский синдром и двигаться дальше - вперёд и выше; к сотой подряд победе Большунова. Они потом сами на коленях приползут
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Ответ moyomylo
Комментарий удален модератором
Обожатель с правым ником
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Она от злости скоро лопнет… Или не от злости
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А Вяльбе - западофоб, норвежцефоб? Или только русофобы бывают? )
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какая мерзкая толстуха(
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Доброе утро, уважаемые зрители. Доброе утро, король. От имени всей российской команды и от себя лично я хотела бы принести извинения за ситуацию с Любовью Егоровой всем зрителям и лично королю. Это большой шок для всех нас. Блеск моих золотых медалей померк из-за этого происшествия. Но вы должны понять, что она действовала самостоятельно. Команда не имеет к этому отношения и не должна находиться под подозрением. (Елена Вяльбе 1997 год, обращение к королю Норвегии)
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Комментарий удален модератором
Ответ leon01
Из хорошей спортсменки вырос херовый чел
Комментарий удален модератором
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