Елена Вяльбе: «Зачем приглашать норвежцев в Россию? Даже Клэбо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия»

Вяльбе заявила, что не собирается приглашать иностранцев на российские старты.

– Многие федерации сейчас стараются обеспечить своим турнирам международный статус. В том же биатлоне идет очень жесткое соперничество с белорусами, благодаря которому обе страны друг друга толкают вперед. Есть ли такая необходимость в вашем виде спорта? Или при столь высокой внутренней конкуренции чужие лидеры ни к чему?

– Дело в том, что абсолютно всех лидеров мирового лыжного спорта мы знаем в лицо. И все они выступают на Кубке мира.

К нам они не поедут ни за какие деньги. Не говоря уже о том, что звать сюда кого-то насильно и платить им деньги за участие на мой взгляд – преступление.

Никто ведь не грустит, что нас нет на тех же этапах Кубка мира. Более того, еще и грязью поливают всячески.

Зачем мне пытаться приглашать каких-то норвежцев, когда даже оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия? – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ) .