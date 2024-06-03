Юлия Ступак: «Пока нет мыслей, что именно в 2026-м закончу. Будущее настолько для меня неясно, что стараюсь находиться в настоящем»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак высказалась о продолжении карьеры до 2026 года.

– Вы говорили, что не уйдете, пока российских лыжников не выпустят на международные старты и вы не постоите на пьедестале. Позже признавались, что закончите карьеру только с [Маркусом] Крамером. Что из этого ближе к правде?

– Сейчас – ничего. Это все не близко мне, потому что чем ближе 2026 год, тем больше я понимаю, что это все какое-то несбыточное.

Конечно, Маркус мне говорит: «Давай ты закончишь в 2026 году, и я закончу, уйду на пенсию». В идеале, конечно, было бы все сделать именно так, но кто знает, как сложится наша судьба. Если честно, даже не держу сейчас мысли о том, что закончу только с Маркусом свою карьеру. Пока нет мыслей, что именно в 2026-м закончу.

Мои жизненные обстоятельства складываются таким образом, что они меня очень сильно меняют, меняют мой вектор движения. Поэтому, как там будет в 2026 году, честно говоря, даже не могу представить. Настолько для меня будущее неясно, что даже не думаю, сейчас стараюсь в настоящем находиться, – сказала 29-летняя лыжница Ступак.

В 2026-м пройдут зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.