«Секрет системы Крамера – какие-то ключики есть у него не только к спортсменам, но и к людям в принципе». Кулешова о работе с тренером

Лыжница Анастасия Кулешова раскрыла секрет работы Маркуса Крамера.

Немецкий специалист тренировал в сборной России с 2015 по 2022 год.

– А когда ты начала чувствовать свой организм?

– У Маркуса. Благодаря Маркусу. Сейчас это умение только развивается.

– А как можно это умение заложить?

– Я не знаю, как это работает. Правда не знаю. В этом и есть, наверное, секрет его системы, что вот знает что-то он, какие-то ключики есть у него не только к спортсменам, но и к людям в принципе, что он просто раскрывает человека, помогает ему понимать себя во всех планах.

– А ты сейчас с ним общаешься? Он пишет или ты?

– Периодически, да. Он пишет. Поздравляет, конечно, просто может написать «как дела». Когда Юля (Ступак) разговаривает по видео, тоже можем с ним пообщаться. Мы же с Юлей практически по ходу сезона все время жили вместе. Мы в разных группах, но если у нас совпадали сборы, то мы всегда вместе жили, – сказала бронзовый призер Олимпиады-2018 Кулешова.