Маркус Крамер: «Ступак продолжит карьеру»
Маркус Крамер ответил на вопрос о продолжении карьеры Юлии Ступак.
– Известно ли вам, будет ли Юлия продолжать карьеру?
– Она продолжит карьеру, – сказал бывший тренер лыжницы.
Маркус Крамер ответил на вопрос о продолжении карьеры Юлии Ступак.
– Известно ли вам, будет ли Юлия продолжать карьеру?
– Она продолжит карьеру, – сказал бывший тренер лыжницы.
Вообще если честно обе уже очень сильно достали.
Поэтому группа и только группа. Но тут возникает та же проблема, что и у устюши: какая группа. В двух она уже побывала и счастья не снискала. Там ее не понимали. Идти к Седову, к своей подружке Кулешовой? Но Седов судя по всему неглупый мужик, раз устюгову отказал, понимая чем это грозит. Со стороны ступак угроза еще больше, чем от устюгова - она утащит Кулешову к себе, на дно. А Кулешова только-только набрала обороты и обороты шикарные. Поэтому думаю Седов не возьмет ступаку. Мне мама в детстве и с куда более приличными людьми запрещала общаться. И вот, человеком вырос.
Опять же, группа - это сборы, это режим, это тренировки.Ступак от всего этого отвыкла напрочь. Она не будет этого делать. Поэтому просто сказать: "хочу продолжать" - это ниочем. Сегодня она хочет, через месяц погоняют ее - перехочет.