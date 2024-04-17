Маркус Крамер: «Ступак продолжит карьеру»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Маркус Крамер ответил на вопрос о продолжении карьеры Юлии Ступак.

– Известно ли вам, будет ли Юлия продолжать карьеру?

– Она продолжит карьеру, – сказал бывший тренер лыжницы.

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14 комментариев
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Вяльбе говорила, что Ступак должна решить в ближайшие дни, продолжит ли карьеру. Похоже она посовещалась с Крамером и решила ещё попробовать. А Вяльбе похоже оставит её в сборной... Хотя с такими результатами за два сезона не место Юли даже в сборной из 25 девушек.
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Она стала неинтересна
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Ну Устюгов то хотя бы на тумбочку заехал пару раз в сезоне, а Ступак даже формальные требования для попадания в сборную не выполнила.
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Вяльбе может сама тренировать свою дочу если хочет, но только не в сборной.
Вообще если честно обе уже очень сильно достали.
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Разговор получился на столько кратким?😅
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Крамер как бы тренер сборной Италии. Или она туда перейдет? Надеюсь ума федерации хватит не делать под нее спец условия
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Надеемся что нет. Но даже если продолжит, то не факт что продолжит) Что я имею ввиду. Репутация ступаки за последние два года стала меньше, чем у плинтуса) Никто в трезвом уме и твердой памяти на самоподготовку ее больше не отпустит - ибо она опять побежит футболки продавать. Сколько волка не корми - он в лес смотрит.

Поэтому группа и только группа. Но тут возникает та же проблема, что и у устюши: какая группа. В двух она уже побывала и счастья не снискала. Там ее не понимали. Идти к Седову, к своей подружке Кулешовой? Но Седов судя по всему неглупый мужик, раз устюгову отказал, понимая чем это грозит. Со стороны ступак угроза еще больше, чем от устюгова - она утащит Кулешову к себе, на дно. А Кулешова только-только набрала обороты и обороты шикарные. Поэтому думаю Седов не возьмет ступаку. Мне мама в детстве и с куда более приличными людьми запрещала общаться. И вот, человеком вырос.

Опять же, группа - это сборы, это режим, это тренировки.Ступак от всего этого отвыкла напрочь. Она не будет этого делать. Поэтому просто сказать: "хочу продолжать" - это ниочем. Сегодня она хочет, через месяц погоняют ее - перехочет.
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Ответ petr
Комментарий удален модератором
Возможно, этот немец знает больше Вяльбе о положении в своей собственной стране, поэтому и делает такие выводы. У Вяльбе выводы: не раньше 28-го года
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+2
Надо завершать карьеру Юлии, предыдущие результаты даже близко повторить не получится, дай дорогу молодым и голодным до побед
+4
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Ответ sergey2022
Надо завершать карьеру Юлии, предыдущие результаты даже близко повторить не получится, дай дорогу молодым и голодным до побед
она продолжит???!!! Ха-ха-ха!!!
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Комментарий удален модератором
в данный момент Юля напоминает Рафу Надаля который заявляется на турниры и снимается в последний день. Вот так же и Юля в прошедшем сезоне: заявляется, заявляется, вроде тренируется, как только старты начинаются - досвидули 😁
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Ответ SkierNSK
Вяльбе говорила, что Ступак должна решить в ближайшие дни, продолжит ли карьеру. Похоже она посовещалась с Крамером и решила ещё попробовать. А Вяльбе похоже оставит её в сборной... Хотя с такими результатами за два сезона не место Юли даже в сборной из 25 девушек.
А в сборной из условно 50 или 100 девушек?
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Ответ Листок яблони
А в сборной из условно 50 или 100 девушек?
Ступак 43-ья в рейтинге за сезон, почти без стартов, так что да.
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