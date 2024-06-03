Юлия Ступак: «Я жила прошлым два года. Не понимала, что мне надо, чего я хочу. Когда со стороны прилетает «она сдулась», «она уже не та», это еще больше уязвляет»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Юлия Ступак рассказала, как реагировала на критику в сложный для себя период.

«Я проработала тот момент, что осталась в спорте без Маркуса (Крамера). Надеюсь, никто из российских тренеров не будет ни в коем случае на меня держать обиду. Я просто преклоняюсь перед каждым тренером, с которым работала, потому что знаю, сколько труда стоит работать с уже сформированным спортсменом.

Но просто Маркус – больше, чем тренер. Это друг. Это член моей семьи. Он вхож в мою семью, и я в его. Мы нашли друг друга, и я понимаю, что закончится спорт, я уже постарею, подрастут мои дети, но Маркус будет в моей жизни всегда.

Поэтому те люди, которые говорят, что я сдулась, что уже не та… Да, я уже не та, мне уже неинтересно быть той, потому что нет ничего хуже, чем стагнация. По крайней мере, для меня. Считаю, что движение вперед – самый наилучший вариант развития нашей жизни.

Я жила прошлым два года. Старалась что-то внутри себя понять, что-то собрать, что-то вернуть, что-то проработать, отпустить. Это был сложный период в моей жизни. Я не понимала, что мне надо, куда я иду, чего хочу. Я сильно потеряла себя. И, конечно, когда со стороны прилетает «она сдулась», «она уже не та», «давай, соберись» и так далее, это еще больше уязвляет, что ли.

Мне кажется, эти два года сделали меня сильнее. Сейчас оборачиваюсь на это время с огромной любовью и теплотой. Я знаю, что не растеряла себя, не пошла по какому-то шаблону, не сделала так, как хотят другие.

Я просто сама терялась, сама оступалась, обжигалась, но я все это делала, исходя из своих желаний, а не из того, что мне советуют со стороны. Я не то что не потеряла себя, а приобрела, укрепилась внутренне.

Огромное спасибо всем тем, кто был рядом со мной в этот момент, кто помогал: и семья, и тренеры, с которыми я работала, Елена Валерьевна (Вяльбе), со стороны федерации была огромная поддержка. Это просто потрясающий эксперимент. Самое главное, что я была с поддержкой», – сказала чемпионка Олимпиады-2022 в лыжных гонках Ступак.

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